Stiri pe aceeasi tema

- Romania TV a difuzat o informație, vineri seara, conform careia, potrivit unor surse, Radu Mazare a evadat din inchisoarea in care era inchis in Madagascar, cu doar 3 zile inainte de a fi extradat in Romania. Culmea, evadarea lui Mazare vine chiar in ziua in care Romania a trimis o echipa de polițiști…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a declarat ca ”a obosit sa mai lupte cu statul roman abuziv, și nu va mai lupta in Madagascar”. „Daca instanța aceasta din Madagascar va decide ca trebuie sa fiu extradat nu ma voi mai opune pentru ca am obosit sa lupt, am luptat destul cu statul roman abuziv,…

- "Daca instanta aceasta din Madagascar va decide ca trebuie sa fiu extradat, nu ma voi mai opune pentru ca am obosit sa lupt. Am luptat direct cu statul roman abuziv, nu voi mai lupta si aici in Madagascar. Daca voi ajunge in Romania prin extradare, dupa ce se va termina pedeapsa ma voi intoarce aici…

- Ministrul Justitiei din Madagascar a declarat ca Radu Mazare va fi extradat in Romania, informeaza publicatia L'Express de Madagascar, care precizeaza și ca fostul primar al Constantei ar fi depus cerere pentru azil.

- Raducu Mazare, fiul fostului edil de Constanta, Radu Mazare, a avut o interventie telefonica in direct la Romania TV. Mazare jr. se afla in aceste momente in Madagascar pentru a fi aproape de tatal sau care se afla in custodia autoritatilor."Sunt in Madagascar. Il vizitez pe tata zilnic, ii duc de mancare",…

- Radu Mazare (foto: Info Sud-Est) Miercuri, G4Media a anunțat in exclusivitate ca Radu Mazare a fost prins in Madagascar și ca va petrece urmatoarele 6 zile in arestul autoritaților malgașe. Poliția Romana a cerut Curții de Apel București sa constate intrunirea condițiilor de extradare și sa ceara aducerea…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a fost capturat de autoritați in Madagascar, au precizat surse judiciare. Mazare are de executat o condamnare definitiva de 9 ani de inchisoare in dosarul privind retrocedarea plajelor.Citește și: Cum se schimba jocurile la CCR, odata cu noile numiri:…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost condamnat la noua ani si 10 luni de inchisoare pentru luare de mita, abuz in serviciu si conflict de interese, in dosarul Polaris. Decizia a fost emisa de Inalta Curte de Justitie si Casatie din Romania si este cu drept de atac.