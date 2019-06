Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD Adrian Nastase a lansat o petiție online pentru reformarea partidului. Fostul premier precizeaza ca acest grup de inițiativa al social-democraților nu dorește crearea unei disidențe in interiorul PSD și nu vizeaza obținerea unor funcții. Reacția lui Nastase vine dupa ce a fost invitat…

- Studenții din București s-au mobilizat in numar mare in aceasta dupa-amiaza pentru a-și exprima opțiunea de vot. Sunt cozi la mai multe secții de votare, iar in anumite cazuri trebuie sa aștepte și cateva zeci de minute pana a termina procesul de vot. ”Studenții de la Agronomie, București,…

- "Cum exista acquis comunitar pentru lucruri care pur si simplu nu au ce cauta la nivel european, aceasta chestiune care vizeaza 50-60 de milioane de persoane poate fi dusa la nivel european si acest lucru il vom propune noi. Sansele, sigur, depind si de noi, depind de capacitatea noastra de a explica,…

- PMP ofera alegatorilor cea mai buna lista de candidați pentru Parlamentul European. Ea este deschisa de cel mai bun dintre candidații romani, Traian Basescu. ”Iata 10 motive pentru care merita sa votați cel mai bun candidat. 1. Traian Basescu este cel mai experimentat om de stat roman aflat in activitate.…

- Susținatori ai PSD care s-au adunat, sambata, in fața Casei de Cultura a Sindicatelor din Galați, unde urmeaza sa se desfașoare un miting al social-democraților, sunt huiduiti de 100 de protestatari, stranși in fața Palatului de Justiție. Protestatarii arunca hartie igienica spre susținatori.Citește…

- „DA” la Referendum! „In aceste momente, Romania se afla din nou in fața unei alegeri importante pentru viitorul nostru. Decidem intre Uniunea Europeana și haos, intre partenerii noștri vestici, alaturi de care ne putem caștiga prosperitatea prin munca și cinste, și o grupare cu apucaturi oligarhice,…

- Traian Basescu a declarat ca, in cazul in care va ajunge eurodeputat, va cere ca Parlamentul European sa solicite, spre dezbatere, Comisiei Europene un raport cu privire la fraudarea fondurilor bugetului UE de catre statele membre, document care exista din anul 2016, insa care a fost secretizat,…

- Fostul premier Victor Ponta, lider al Pro Romania, a afirmat la Digi24 ca, daca ar fi in locul presedintelui Klaus Iohannis, ar declansa referendumul pentru justitie, in ziua alegerilor europarlamentare. El precizeaza ca, in opinia sa, 26 mai trebuie sa fie "un moment in care oamenii trebuie sa se exprime…