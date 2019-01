Cu ce a inlocuit Ellie White carnea in meniul copiilor “In ultimii ani eu am devenit fan salata in cat mai multe combinatii. Copiilor, insa, oricat mult le-ar placea salata, e nevoie sa le diversificam cat mai mult alimentatia. Asa ca, am fost nevoita sa-mi pun imaginatia la lucru… Vedetele alimentatiei noastre au ramas tot legumele, pe care le asortam cu peste, paste sau orez, insa am introdus, de ceva vreme, si quinoa. Ne place foarte mult alaturi de legume la wok, precum si lintea rosie, pe care momentan am gatit-o doar ca si supa. Cu nautul inca nu am ajuns la un consens in ce ii priveste…