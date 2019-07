Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta pop Madonna a incheiat grandios manifestarea World Pride din New York cu un recital sustinut in cadrul concertului ''Pride Island'', in care a delectat publicul cu mai multe cantece noi, in avanpremiera viitorului sau turneu in care va prezenta noul sau album, ''Madame

- Vedeta pop Madonna a incheiat grandios manifestarea World Pride din New York cu un recital sustinut in cadrul concertului ''Pride Island'', in care a delectat publicul cu mai multe cantece noi, in avanpremiera viitorului sau turneu in care va prezenta noul sau album, ''Madame…

- Vedeta pop Madonna a incheiat grandios manifestarea WorldPride din New York cu un recital sustinut in cadrul concertului 'Pride Island', in care a delectat publicul cu mai multe cantece noi, in avanpremiera viitorului sau turneu in care va prezenta noul sau album, 'Madame X',

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a atribuit un contract in urma unei licitatii pentru atribuirea de servicii integrate pentru derularea programului de snubber al CNE Cernavoda pentru Oprirea Planificata U2 din 2019. Atribuirea s a facut la data de 25 aprilie 2019. Firma castigatoare este Titan…

- Veste mare pentru fanii echipei Real Madrid! Unul dintre cei mai importanți jucatori ai formației spaniole a anunțat ca iși dorește sa ramana pe “Santiago Bernabeu” pana la finalul carierei.

- Oana Roman organizeaza o petrecere cu mare fast de ziua ei de naștere. Vedeta implinește 43 de ani in data de 13 aprilie. Vedeta vrea sa se distreze in stil mare de ziua sa de naștere. Aceasta a pus la cale o petrecere la care a invitat 150 de persoane. Oana Roman a ales cele mai bune preparate pentru…

- Oana Roman organizeaza o mare chermeza cum ocazia impliniri celor 43 de ani, iar pregatirile sunt in toi. Vedeta vrea sa arate impecabil la acest eveniment și astazi a mers la salonul de infrumusețare pentru o schimbare de look.

- Cantareața Daniela Gyorfi a vorbit despre operațiile estetice pe care le are, dar a și facut dezvaluiri despre mesajele pe care le primește legat de look-ul ei. Daniela Gyorfi este una dintre cele mai cunoscute artiste de pe scena muzicala din Romania. Vedeta formeaza un cuplu cu George Tal. Cei doi…