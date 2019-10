Cu cât vor creşte pensiile în 2020. Calculează singur ce pensie vei avea Legea pensiilor aduce vesti bune pentru varstnici. "Noi, PSD, garantam creșterea in continuare a pensiilor de la 1 septembrie 2020 și 2021 pentru toți seniorii Romaniei", scrie PSD pe Facebook. "Ei, partidele de opoziție, vor sa opreasca majorarile și chiar sa taie pensiile, pentru ca nu-i intereseaza de soarta celor in varsta și pentru ca nu știu cum sa creasca veniturile oamenilor. #NOIvsEI", a transmis PSD, luni, pe contul oficial de Facebook. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Legea pensiilor 2019 a facut ca valoarea punctului de pensie crește incepand cu 1 septembrie 2019, de la 1.100, la 1.265 de lei. In utrmatorii ani, vor avea loc si alte modfiociari dupa ce legea a fost publicata in Monitorul Oficial. Legea pensiilor 2019. Ce alte modificari vor intra in vigoare…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca sunt bani pentru pensii și salarii. Urmatoarea majorare a pensiilor va fi anul viitor. Punctul de pensie va fi majorat de la valoarea de 1.265 la 1.775 de lei, de la 1 septembrie 2020, a spus Marius Budai.…

- Fie ca este vorba despre pensiile obisnuite, fie ca este vorba despre cele minime, toate cresc incepand de luna aceasta, dupa cum ne spune directorul Dorin Gheorghe Braila, prezentand situatia pensionarilor cu care judetul trece in luna septembrie: „Avem 76.911 de pensionari. Tot in aceasta…

- "De astazi cresc din nou pensiile din sistemul public si vor veni marite chiar de luna aceasta, nu de luna viitoare, asa cum eronat am citit pe unele site-uri. In primul rand, avem cresterea punctului de pensie cu 15 la suta, fata de luna precedenta, fiind si prima majorare care se face pe noua lege…

- Prima varianta Valoarea pensiei pana la 31 august 2019 va fi inmulțita cu 1,15 (raportand 1.265 de lei la 1.100 de lei rezulta indicele 1,15 care, procentual, se exprima printr-o creștere de 15%). Spre exemplu, daca pana la sfarșitul acestei luni, pensia incasata este de 1.680 de lei,…

- Punctul de pensie crește de la 1.100 la 1.265 de lei, din 1 septembrie 2019, cand intra in vigoare parțial noua lege a pensiilor. Astfel, pensiile se majoreaza cu 15%. Și pensia minima garantata, sau indemnizația sociala pentru pensionari, crește de la 640 de lei la 704 lei, echivalentul a 10%. Pensia…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat duminica, calendarul exact al majorarii pensiilor și a explicat ca Executivul anticipa faptul ca Legea pensiilor va fi contestata la CCR. In plus, ministrul spune ca in bugetul pentru 2019 exista banii prevazuți pentru pensiile majorate. Punctul de pensie creste…

- "Cand au vorbit de pensii majorate, PSD-ALDE nu s-au gandit niciun moment la pensionari, ci la voturi! Acesta este adevarul! Au facut atat de mult tam-tam cu noua lege a pensiilor incat, acum, dupa ce a fost promulgata, s-au trezit ca nu au un soft de recalculare și nici personal suficient",…