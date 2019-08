Cu cat spera Guvernul sa creasca veniturile bugetului de stat prin proiectul de Ordonanta

Ministerul Finantelor Publice prevede, in proiectul de rectificare bugetara, o majorare, pe sold, a veniturilor bugetului de stat pe anul 2019 cu 2,251 miliarde lei si a cheltuielilor cu 285,7 milioane lei.



Conform proiectului, publicat marti dimineata pe site-ul MFP, in cazul veniturilor, influenta se reflecta in principal pe urmatoarele categorii de venituri: impozit pe profit plus 1,608 miliarde lei, ca urmare a unor masuri asumate de ANAF, dar si a unei colectari mai bune a impozitului pe profit de la banci; alte impozite pe profit, venit si castiguri din capital de la persoane juridice…