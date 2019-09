Stiri pe aceeasi tema

- Compania ENGIE Romania demareaza unul dintre cele mai mari proiecte de investitii de cand au preluat Distrigaz. Compania a lansat, pe 25 iusie 2019, n Sistemul Electronic Centralizat al Achizitiilor - SICAP, o licitatie cu o valoare estimata de 120 de milioane de lei (27 milioane de euro) pentru proiectare…

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare Cod galben vizeaza Bucuresti si alte 10 judete: Arges, Teleorman, Dambovita, Giurgiu, Prahova, Buzau, Vrancea, Braila, Ialomita si Calarasi. Aceasta avertizare intra in vigoare luni, la ora 18.00, si este valabila pana marti, la ora 6.00. Potrivit meteorologilor,…

- Publicarea notelor inițiale obținute de candidați la Examenul de bacalaureat național scoate in evidența o realitate nu foarte imbucuratoare. Aradul este pe ultimul loc ca procent de promovare in comparație cu județele vecine, iar la nivel național se situeaza pe locul 32 din 40. Cu toate…

- Judetul Constanta, alaturi de mai multe judete din tara se afla sub avertizare meteo cod portocaliu de vreme severa pana maine la ora 3.00. Potrivit ISU Dobrogea, pana in prezent au fost inregistrate 3 apeluri prin 112 de pomi cazuti pe carosabil in judet: unul in Navodari, unul intre Ion Corvin si…

- Romania a produs anul trecut peste 3,062 milioane tone de floarea soarelui, in crestere cu 149.947 tone comparativ cu anul anterior, scrie Agerpres. Judetele cu cea mai mare pondere in total productie sunt Constanta (9,7%), Braila (8,2%) si Teleorman (7,5%), conform datelor centralizate de Institutul…

- Hidrologii au emis, luni, noi avertizari cod portocaliu de inundatii pe rauri din 29 de judete, incepand de la ora 14.00 pana marți la ora 24.00, dar și avertizari cod galben de inundatii pe rauri din 38 de judete, pana miercuri la ora 16.00.Noua avertizare cod portocaliu de inundatii va fi…