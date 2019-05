Cu cât scade rata cu indicele de dobândă pentru credite Noutatea acestor zile este IRCC-ul, indicele de dobanda pentru credite si cum reactioneaza bancile la el. Astazi aceasta referinta a fost afisata la 2,83%. E mai jos decat ROBOR-ul la trei luni al zilei, 3,32% si mult sub cotatiile de saptamana trecuta din zona lui 3,4%. Dar nu trebuie vazuta valoarea de azi ca rezultatul unui trend, ci mai degraba al unei conjuncturi. In piata inca e atmosfera de vacanta, e plictiseala cumplita acolo. Apoi, mai avem si lichiditate mare aparuta dupa scadenta mare de la inceputul saptamanii, cand au ajuns la maturitate imprumuturi ale statului de aproape 9 miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

