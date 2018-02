Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat, joi, 8 februarie 2018, ca ROBOR a depașit doua puncte procentuale. ROBOR a ajuns joi pe piata interbancara pragul de 2% si a ajuns la 2,03% la trei luni, de la 1,99% miercuri. Cresterea ROBOR vine la o zi dupa ce Consiliul de Administratie…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai ridicat nivel din ultima luna, la o zi dupa ce Banca Naționala a anunțat majorarea dobanzii cheie la 2,25% pe an. ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere traiectoria ratei anuale a inflatiei pe termen scurt, iar riscurile asociate acestei perspective provin in principal din conduita politicii fiscale si a celei de venituri, din conditiile de pe piata muncii si din evolutia preturilor, a anuntat…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat, miercuri, pentru a doua luna consecutiv, dobanda de politica monetara. Potrivit guvernatorului BRN Mugur Isarescu, este de așteptat ca in perioada urmatoare sa creasca și ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in funcție de care se calculeaza dobanzile variabile…

- „Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata”, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare. Guvernatorul BNR recunoaste ca inca de la sfarsitul…

- Constatam o revenire pe pamant a valorii Bitcoin si am considerat ca este bine sa mai atentionam o data publicul, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa, intrebat de motivul pentru care banca a dat, marti, publicitatii un comunicat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere traiectoria ratei anuale a inflatiei pe termen scurt, iar riscurile asociate acestei perspective provin in principal din conduita politicii fiscale si a celei de venituri, din conditiile de pe piata muncii si din evolutia preturilor, a anuntat…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat ca, dupa decizia de azi de a majora rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, este de asteptat ca in perioada urmatoare sa creasca si ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in functie de care se calculeaza…

- Banca Naționala a Romania (BNR) a mai dat și astazi un semnal in piața ca bancile pot scumpi creditele, dupa ce in ultima ședința a Consiliului de Administrație de decis majorarea tuturor dobanzilor. Astfel ca, BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25 la suta pe…

- Romanii cu credite la banci primesc o noua lovitura, dupa ce Banca Nationala a Romaniei a decis sa creasca rata dobanzii de politica monetara la 2,25% pe an. BNR a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6538 lei/euro, in crestere cu 0,25% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Citeste…

- Guvernatorul BNR a primit vizita cuplului regal la Banca Nationala. Ieri, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteta Sa Regala Principele Radu au vizitat Banca Naționala a Romaniei, unde au fost musafirii guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. Cuplul regal a fost invitat sa viziteze…

- BNR ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala, a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale."Lumea se schimba, ne schimbam si noi cu ea si incercam sa facem lucrurile sa…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6571 lei/euro, in crestere cu 0,48% fata de nivelul atins luni. Euro se apropie astfel de maximul istoric in fata monedei nationale, atins la sfarsitul anului 2017, in special in urma discursului tinut luni de guvernatorul Bancii…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat luni, 8 ianuarie, in prima sedinta de politica monetara din 2018, rata de dobanda de referinta de la 1,75% la 2,0%, pe fondul accelerarii inflatiei la un nivel superior celui prognozat in noiembrie si ritmului de crestere economica, intensificarii deficitului…

- "Apel Matinal" - Invitat: Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR Purtatorul de cuvânt al BNR Dan Suciu. Foto: gov.ro. Banca Nationala a României a hotarât majorarea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an de la 1,75% pe an, începând chiar de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul bancii centrale. "Face parte din măsurile pe care le va hotărî…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa."Face parte din…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Face parte din…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa.

- Banca Nationala a Romaniei a cheltuit, anul trecut, circa 750 milioane de euro din rezerva valutara. In aceste conditii, in momentul de fata avem 33,494 miliarde euro, fata de 34.242 miliarde euro, la inceputul anului trecut. O buna parte din bani s-a dus pentru mentinerea cursului de schimb. Rezerva…

- "Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura dupa lovitura economiei Romaniei. Mister Tudose insusi a dat fara mila. A introdus supraacciza, a supraimpozitat contractele de munca partiale, a introdus…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,10%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a adresat un mesaj de condoleanțe Casei Regale din România. Acesta a reamintit cele mai importante momente din istorie și a dezvaluit ca la Banca Naționala se afla un film documentar despre emisiunea din 1945.

- Rata anuala a inflatiei a atins cel mai mare nivel din august 2013, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna noiembrie la 3,23%, cel mai inalt nivel din august…

- Aparitia unei crize globale, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice.

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. "Trebuie sa fim constienti…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut marti pana la nivelul de 2,22%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la trei luni a ajuns luni la 2,21%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor prezentate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) . Creșterea acestuia duce la rate mai mari pentru romanii cu credite in lei, cei mai afectați fiind cei cu imprumuturi luate prin programtul…

- Viața romanilor s-a schimbat radical in doar cateva luni, cand toata lumea s-a trezit deodata sub un asediu de scumpiri, noi taxe, scaderea leului in fața euro și creșterea ratelor. Iar perspectivele nu sunt nici ele prea stralucite, caci mulți dintre conaționali stau ca pe ace pentru a vedea daca le…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, la Antena 3, despre creșterea euro: "Eu am o parte din explicații. Pentru alta parte, va recomand calduros sa vorbiți cu BNR, care ar trebui sa fie atenta la aceste lucruri. Banca Naționala poate și trebuie sa intervina pe aceste lucruri. Nu a facut-o.…

- Moneda nationala incepe saptamana continuand trendul descendent. Leul s-a depreciat luni pe linie fata de principalele valute, in timp ce Guvernul creeaza mai multa incertitudine pe zi ce trece in ce priveste modificarile fiscale pe care le doreste. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o crestere…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a sarit astazi la 2,18%, cu 0,9 puncte procentuale peste nivelul de joi, marcand un nou maxim al ultimilor trei ani. Joi, Robor la 3 luni era 2,09%. In acelasi timp,…

- Cresterea ROBOR si scaderea leului in fata monedei euro au dus la o criza pe piata imobiliara, dupa ce ratele creditelor au crescut. Concret, in urma cresterii ROBOR rata unui imprumut Prima Casa in valoare de 262.000 de lei, echivalentul a 57.000 de euro, s-a marit cu 160 de lei, arata Digi…

- Ultima data cand ritmul de crestere al economiei Romaniei l-a depasit pe cel al Chinei a fost in 2008, cu putin inaintea izbucnirii crizei financiare globale. Politicienii s-au bucurat de acel succes inainte ca statul balcanic sa fie puternic afectat de criza, fiind nevoita sa solicite asistenta…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut joi pana la nivelul de 2,09%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Miercuri, indicatorul Robor la 3 luni a…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) susține creșterea consumului și a salariilor, dar cu dozajul necesar, in funcție de productivitatea muncii, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Centrale, Mugur Isarescu, la Conferința anuala a Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). „Suntem…

- Mugur Isarescu este primul guvernator al Bancii Naționale a Romaniei, din epoca post-decembrista. „Inscaunat” in 1990, el conduce, cu o mana de fier, și acum Banca Naționala.Pe langa banii primiți in baza funcției, Mugur Isarescu caștiga sume importante și din afacerile cu vin. In prezent,…

- Cresterea economica record NU inseamna si o relaxare a romanilor impovarati de datorii. Astazi, milioane de oameni s-au trezit intr-un nou soc financiar. ROBOR, indicele care da peste cap dobanzile creditelor in lei, a depasit pragul critic de 2%.

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a lansat un nou atac la adresa Guvernului, privind strategia de a stimula consumul și de a pierde din vedere deficitul comercial. "Banca Naționala nu e împotriva creșterii salariilor sau a consumului! Noi vorbim doar de dozaj! Cu cât poți…

- Banca Nationala a Romaniei nu este impotriva cresterii consumului si a salariilor, insa sustine ca acestea trebuie facute cu doza, a declarat miercuri guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la conferinta „Romania – Incotro”, organizata de Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR).

- ROBOR la 3 luni, indicatorul principal folosit de banci pentru a calcula ratele la creditele cu dobanda variabila in lei, sparge o noua bariera, dupa ce la inceputul anului era cotat la doar 0,87%. In sedinta de miercuri, BNR a anuntat un ROBOR la 3 luni de 2,06%, o crestere de 1,2 puncte procentuale…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) susține creșterea consumului și a salariilor, dar cu dozajul necesar, in funcție de productivitatea muncii, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Centrale, Mugur Isarescu, la Conferința anuala a Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). …

- "Banca Nationala nu e impotriva cresterii salariilor sau a consumului! Noi vorbim doar de dozaj! Cu cat poti creste pentru ca la momentul critic sa nu trebuiasca sa pui frana brusca! E simplu sa dai si sa dai mult. Problema incepe cand trebuie sa iei. Mai conteaza si cine ia! Si cum incep discutii care…

- Comitetul de trecere la euro nu a fost vizitat mai de nimeni, deși este gazduit de Banca Naționala a Romaniei (BNR), a afirmat, miercuri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferința organizata de Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). "Aud ca…

- Euro a trecut de 4,7 lei la casele de schimb valutar. Moneda europeana se vindea miercuri cu 4,72 lei pe unitate la agenția BRD de pe Bulevardul Camil Ressu, din zona Dristor din București, iar la agenția din Pipera a Raiffeisen un euro era cotat la 4,71 lei. Luni, leul a inregistrat cel mai slab curs…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut miercuri pana la nivelul de 1,92%, cel mai mare din 3 noiembrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicatorul a crescut…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6495 lei/euro, un nou nivel record, peste cel din august 2012, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale si politice, a anuntului privind cresterea inflatiei si a datelor privind cresterea deficitului comercial.

- In sedinta din octombrie, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere cu 0,8 puncte procentuale, prognoza ratei anuale a inflatie pentru finalul acestui an, la 2,7%, in decembrie 2017. In august, BNR revizuia prognoza de inflatie pentru finalul acestui an la 1,9%, in crestere cu 0,3 puncte…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna octombrie la 2,63%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care carburantii s-a scumpit cu 3,47% in octombrie fata de septembrie, potrivit datelor publicate vineri…