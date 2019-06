Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile de rand au crescut in luna mai cu un singur leu fata de luna precedenta, majorarile lunare ale pensiilor speciale fiind de aproximativ 15 lei, mai mici decat cele pentru magistrați și personalul auxiliar in instanțe.

- Societatea Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a castigat al doilea contract in acest an de la Consiliul Judetean Teleorman. Obiectul acestuia: lucrari constructii de drumuri. Valoarea contractului: 13 milioane de lei. Obiectul achizitiei este modernizarea DJ…

- Procurori chinezi au formulat luna aceasta acuzatii oficiale impotriva lui Meng, invinuindu-l de abuz de putere si luare de mita.In martie, Partidul Comunist aflat la putere in China a anuntat ca propria sa investigatie cu privire la Meng a dezvaluit ca acesta a cheltuit sume "extravagante"…

- Partidului Social Democrat Constanta a primit 145 noi membri. Adeziunile au fost validate in cadrul reuniunii de la sfarsitul saptamanii trecute de la Casa de Cultura a Sindicatelor.La Constanta a fost prezenta si ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, conducerea PSD Constanta, parlamentari si…

- Volkswagen a deschis miercuri listele de pre-comenzi pentru ediția speciala de lansare a hatchback-ului electric ID.3, pentru care a alocat 30.000 de unitați. Constructorul german a anunțat ca, in primele 24 de ore, peste 10.000 de clienți de platit deja avansul de 1.000 de euro pentru a-și rezerva…

- Aleksandr Kokorin (Zenit, 28 de ani) și Pavel Mamaev (Krasnodar, 30 de ani) au fost condamnați la inchisoare cu executare de judecatorii tribunalului din Moscova. Din primele informații, decizia n-ar fi una definitiva. CONTEXT: Din octombrie, Kokorin și Mamaev au stat dupa gratii, la pușcaria moscovita…

- Casa Naționala de Pensii Publice anunța ca plata drepturilor restante in urma recalcularii pensiilor, potrivit Legii nr.221/2018, pentru cei care au primit decizii de recalculare, se vor achita intre 11 și 15 aprilie la domiciliu sau pot fi ridicate de la oficiile poștale pana pe data de 17 aprilie.„Casa…

- Casa Nationala de Pensii anunta ca, in luna aprilie, pensiile celor care au primit decizii de recalculare se achita in cuantumul anterior recalcularii, iar diferentele urmeaza sa fie achitate, la domiciliul beneficiarilor, intre 11-15 aprilie, prin intermediul factorilor postali, relateaza News.ro.Citește…