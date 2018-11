Stiri pe aceeasi tema

- “Pretul materiei prime a crescut, pretul fortei de munca, la fel. Pe langa toate acestea, am primit notificari de la furnizorii de gaze si de energie electrica pentru a ne informa ca majoreaza tarifele cu 25%. Daca tigara s-a scumpit, nu trebuie sa scumpim si painea? Daca, inainte, o paine costa cat…

- "Pretul materiei prime a crescut, pretul fortei de munca, la fel. Pe langa toate acestea, am primit notificari de la furnizorii de gaze si de energie electrica pentru a ne informa ca majoreaza tarifele cu 25%. Daca tigara s-a scumpit, nu trebuie sa scumpim si painea? Daca, inainte, o paine costa…

- Painea se va scumpi cu cateva procente incepand chiar din aceasta luna, din cauza majorarii tarifelor la electricitate si gaze naturale, dar si al costurilor cu materia prima si forta de munca, sustin producatorii din industria de morarit si panificatie. "Pretul materiei prime a crescut, pretul…

- ”Pretul materiei prime a crescut, pretul fortei de munca, la fel. Pe langa toate acestea, am primit notificari de la furnizorii de gaze si de energie electrica pentru a ne informa ca majoreaza tarifele cu 25%. Daca tigara s-a scumpit, nu trebuie sa scumpim si painea? Daca, inainte, o paine costa…

- ♦ In 2008 comertul modern numara 362 de magazine cu vanzari de 21,8 mld. lei ♦ Anul trecut erau aproape 2.300 de unitati moderne cu vanzari de 54 mld. lei ♦ Un magazin din comertul modern avea anul trecut vanzari medii de circa 24 de milioane de lei, de aproape trei ori mai mici decat in 2008, ultimul…

- Activitatile holdingurilor este sectorul economic din Romania cu cea mai mare scadere a veniturilor, in ultimul deceniu, de 70%, ajungand la 149 de milioane de lei, potrivit unei analize realizate de Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiari Bancari din Romania - AAFBR.

- Datele publicate de INS cu privire la PIB in T2 confirma evolutia buna a economiei si, daca pe plan extern nu se intampla nimic grav, iar scena interna nu da in clocot, 2018 ar trebui sa fie al saselea an in care economia inregistreaza o crestere de peste 3%. PIB-ul a crescut in S I/2018…

- Din 2008 pana in prezent, in Europa, a scazut nivelul consumului de energie si de apa, al emisiilor de dioxid de carbon (CO2), precum si al deseurilor generate de procesul de fabricare a automobilelor, arata datele Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).