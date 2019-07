Uniunea Salvati Romania Timis a oferit mediului politic regional un exemplu evident de bune practici in domeniu. In perspectiva alegerilor locale de anul viitor, partidul a decis sa-si desemneze candidatul care se va lupta cu Nicolae Robu pentru postul de primar al Timisoarei, prin intermediul unei competitii interne, cu dezbateri si confruntari de opinii, cu ... The post Cu cartile pe fata! Cei patru candidati pentru nominalizarea USR la Primaria Timisoara s-au intrecut in fata alegatorilor / FOTO appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .