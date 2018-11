Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa under 19 a Romaniei a remizat, miercuri, la Sliven, scor 1-1, cu selectionata similara a Bulgariei, in primul joc din grupa 13 de calificare la Campionatul European din 2019 informeaza news.roRomania a deschis scorul prin Mihaila, in minutul 16, din penalti. Bulgaria a egalat…

- Mii de bulgari au protestat duminica fata de pretul mare al carburantilor si majorarii taxelor pentru automobile, blocand mai multe drumuri, inclusiv autostrada care duce spre Grecia. Protesta au avut loc la Sofia si in alte peste 20 de orase ale Bulgariei.

- Pensionarii greci au suferit o diminuare a pensiilor astfel incat unii dintre ei au ales sa se mute in Bulgaria, cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, transmite Bloomberg preluata de Agerpres Un exemplu este George, 75 de ani. Dupa ce a ramas vaduv in urma cu cinci ani si-a inchiriat apartamentul…

- Eurostat a publicat cele mai recente date pentru statele membre UE referitoare la venitul median net pe gospodarie. Romania figureaza pe ultimul loc pentru anul 2017, cu doar 2.742 euro, mult in urma Bulgariei (3.588 euro) si foarte departe de media europeana (16.359 euro). Venitul median…

- Romania se situeaza pe locul 45 intr-un clasament al primelor 100 de tari ca valoare a brandului de tara, in crestere fata de locul 49 pe care se situa in 2017, in conditiile in care valoarea brandului de tara al Romaniei a crescut cu 27%, pana la 222 de miliarde de dolari, arata un studiu publicat…