- Baieții din Akord s-au ținut de cuvint și au lansat videoclipul pasional al melodiei ”My Lover”, noteaza Noi.md. Aceștea au colaborat cu regizorul Roman Burlaca, care a focusat atenția din videoclip pe o bruneta focoasa. „Despre tot ce e fierbinte și arde din pasiune ”My Lover”, au scris Igor Sirbu…

- Evenimente precum recentul atacul terorist din Franta evidentiaza importanta securitatii in statele europene, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Potrivit unei surse a publicatiei Variety, toate cele cinci membre ale trupei Spice Girls au fost de acord sa le fie utilizate imaginile pentru aceasta animatie. Cele cinci membre ale grupului isi vor imprumuta vocile pentru personajele lor - Victoria Beckham („Posh Spice"), Melanie Brown („Scary Spice"),…

- Ani de liceu cu emotii… ca te prinde politia! Așa și-au petrecut staruri precum Robert Pattinson și Katy Perry adolescenta (sau chiar copilaria) marcata de exmatriculari, comportament public obscen sau uz ilegal – și periculos! – de arme mortale Robert Pattinson Tineri și complet neliniștiți! Așa erau…

- Cultura chineza este foarte influențata de credințe diferite despre noroc și mai ales despre numere. Exista numere care sunt considerate de bun augur și numere care aduc vesti mai puțin bune. Ei platesc ...

- Dupa anul puternic de foc al Cocosului in 2017, acum suntem gata sa integram toate aceste schimbari intamplate prin actiuni pozitive pentru a obtine ceea ce ne dorim. Daca te intrebi ce sa vrei pe durata Cainelui de Pamant, gandeste-te la ce construiesti. De la constructia unei case noi pana…

- FC Petrolul Ploiești – Sporting Roșiori, maine, ora 14:00 Bogdan Chitic Fara joc oficial in ultimele aproape patru luni, petroliștii au șansa sa se exprime in sfarșit „pe puncte”, la debutul in 2018 ce se va consemna maine, in fața propriilor fani. Dupa ce prima etapa din retur a fost reprogramata pentru…

- Ce legatura este intre Razvan Marin și premiile Oscar. ”Il merita cu prisosința”, scrie presa belgiana despre internaționalul roman de la Standard Liege. Razvan Marin, mijlocasul roman al lui Standard Liege, merita “Oscarul pentru cel mai bun tanar” fotbalist din campionatul Belgiei, scrie presa de…

- Cel mai asteptat si urmarit eveniment din industria cinematografia nu a inselat asteptarile nimanui, nici anul acesta. Vedetele s-au intrecut in tinute care de care mai sofisticate, iar covorul rosu a fost plin de aparitii interesante. Vezi mai jos cum s-au imbracat vedetele la Gala Premiile Oscar 2018:

- Berbec In martie Berbecul poate primi o multime de informatii pe care sa le impartaseasca cu oamenii din jurul sau. Venus si Saturn, care nu raspund la problemele lor din pozitie lor obisnuita, le vor sustine cauza si nu pot decat sa multumeasca cu adevarat si sa se bucure de asta. Dar…

- Istoria de astazi este imbibata cu aroma succesului. E a unei fete simple care a reușit sa-și faca un loc in lumea filmului european, dar și a celui american, ajungind in lumina reflectoarelor de la Hollywood. Istoria de succes a moldovencei Silvia Busuioc a inceput la Chișinau, unde ea și-a trait copilaria…

- A avut o viața amoroasa tumultuoasa, fiind casatorita de patru ori, cu Rick Salomon ajungand de doua ori la altar. Totuși, unele detalii și relații amoroase ale celebrei actrițe n-au fost discutate pana acum. Și-a luat revanșa in timpul emisiunii cu Piers Morgan, cand a adresat subiecte precum legatura,…

- Luna lui Faurar este spre sfarsite, iar primavara, aproape. La 24 februarie, romanii sarbatoresc Dragobetele – numit si Cap de primavara – ziua in care pasarile isi fac cuiburi iar tinerii, “ochi dulci”. I se mai spune Santion de primavara si nu intamplator: crestin ortodocsii sarbatoresc astazi Intaia…

- Zeci de saci cu gunoi, sticle de plastic, cutii și pahare de unica folosința au gasit polițiștii locali pe malul Begai, iar vinovat este un organizator de evenimente care a abandonat deșeurile pe domeniul public. Pe langa amenda, responsabilii au primit ordine sa stranga deșeurile cat mai repede.

- Saptamana Modei de la New York este o ocazie perfecta pentru numeroase vedete sa apara la prezentarile marilor case de moda in ținute care mai de care mai sofisticate. De la actrițe și cantarețe celebre, la modele de talie internaționale, cu toate s-au adunat pentru a admira cele mai noi colecții ale…

- In meciul disputat azi acasa, in compania celor de la CSO Voluntari, echipa de baschet a CSM Sighet nu a reusit sa se impuna pe teren, la finalul meciului tabela de scor aratand un 70-54 pentru oaspeti. Meciul a fost foarte rapid disputat, dar oaspetii au stat mai bine in teren, au fost mai atenti la…

- Actorii John Gavin și Reg E. Cathey au decedat, anunța presa americana. John Gavin, cunoscut pentru rolul din pelicula “Psycho” a murit ca urmare a unei pneumonii. Reg. E Cathey suferea de cancer pulmonar și a murit la locuința sa din New York. Hollywood-ul a pierdut doi mari actori. John Gavin și Reg…

- Nu ai inca niciun plan pentru a sarbatori Ziua Indragostitilor sau Dragobetele? Managerii unei pensiuni din Buzau iti vin in ajutor cu o oferta deosebita, ce, te trimite cu gandul la relaxare in mijlocul naturii, la pachet cu o cina romantica, un mic dejun copios sau un pranz exotic, muzica buna si…

- In cea mai recenta postare pe Instagram, Nicole Kidman a impartașit cu fanii o fotografie cu Sebastian Stan. Celebra actrița vorbește in cuvinte frumoase despre experiența pe care a avut-o cu actorul de origine romana in timpul filmarilor la producția “The Destroyer”. Aceasta declara ca o sa ii fie…

- La aproape 40 de ani de la moartea actriței Natalie Wood (1938-1981), ancheta morții sale a fost redeschisa, iar principalul suspect este soțul de la acea vreme al vedetei, un cunoscut actor de la Hollywood. Natalie Wood a fost o celebra actrița de la Hollywood, cunoscuta in special pentru pelicula…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 21 de evenimente, au aplicat 259 de amenzi si au constatat 23 de infractiuni. Opt șoferi au ramas fara permise de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 29 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 21 de evenimente, din care 20…

- Dana Rogoz e noua vedeta cooptata in echipa reality-show-ului „Ma insoara mama!“ (PRO TV), prezentat de Cove. Dana va avea rolul de povestitor și va sublinia din exterior interacțiunile baieților cu pretendetele lor, dar și disensiunile care vor aparea de-a lungul show-ului intre mame și viitoarele…

- Stereotipurile nu mai sunt la moda! Diferentele ne umanizeaza si ne fac mai interesanti. O demonstreaza si cuplurile de la Hollywood care au ales sa-si asume dragostea indiferent de diferente.

- Manifestarile prilejuite de aniversarea a 650 de ani de la prima atestare documentara a Slatinei au debutat sambata dimineața, in fața primariei, unde, așa cum și-au propus organizatorii, cel puțin 650 de slatineni s-au adunat la intonarea Imnului Romaniei și ...

- Facebook face eforturi in combaterea fenomenului "fake news" Facebook Inc va face schimbari la nivelul clasamentului stirilor care apar in News Feed, cu scopul de a prioritiza stirile pe care le poti citi cu incredere, in incercarea de a stopa fenomenul "fake news", a declarat vineri Mark Zuckerberg,…

- Consultari pentru formarea unui nou Guvern. PROGRAMUL intalnirilor Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va chema incepand de miercuri partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative. Presedintele Klaus…

- Ea, vocea trupei, o prezența de remarcat intotdeauna, fie pe scena, fie la evenimente, fie in timpul liber, a plecat dintre noi. Vestea morții lui Dolores O'Riordan, solista trupei "The Cranberries", la doar 46 de ani, a indoliat intreaga lume. S-a prabușit in timp ce inregistra in studio: sunt singurele…

- Anul 2018 vine supraîncarcat de iubire și Cupidon parca nu își mai termina sagețile. Trei dintre cuplurile care se vor forma anul acesta vor fi lovite de aceste sageți și vor fi cuprinse de o dragoste eterna.

- Primul eveniment la care vor participa reprezentantii editurii si ai revistei va avea loc sambata, pe 13 ianuarie, de la ora 11.30, la Centrul „Mihai Eminescu" Barlad. Cu aceasta ocazie, Simona Modreanu si Livia Iacob vor prezenta colectia „Eminesciana" din care fac parte volumele „Arc poetic transatlantic:…

- Polițistul pedofil a fost decorat de președintele Romaniei. Polițistul-pedofil a fost decorat in 2012 cu ordinul ”Barbație și Credința”, dupa ce a fost recomandat de ministru de Interne de atunci, pentru participarea la deszapezire, precizeaza Antena 3 . Informația și a fost prezentata la „Sinteza zilei”,…

- Totusi, e de admirat ca multe dintre vedetele de la Hollywood nu se ascund si au curajul sa se arate complet naturale. Frumusetea vine din interior, iar acesta nu e un cliseu! Chiar Julia Roberts a spus ca in ziua de azi, SUFLETUL e singurul care are nevoie de chirurgie!

- James Franco a fost desemnat cel mai bun actor intr-un film comedie/musical, pentru rolul din "The Disaster Artist" - un lungmetraj pe care l-a si regizat -, la cea de-a 75-a editie a galei Globurilor de Aur, organizata duminica seara, la Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood.

- In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, aproape 200 de politisti au actionat zilnic, la nivelul intregului judet, pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica. Structurile de politie au intervenit la 138 de evenimente, dintre care 70 sesizate prin SNUAU 112.

- Fermecatoarea actrita, care acum a ajuns sa joace la Hollywood alaturi de actori de top precum Adrien Brody și Antonio Banderas, are un trecut demn de filmele romantice. Inainte sa se casatoreasca cu fotbalistul Adrian Mutu, in 2001, actrita s-a iubit cu un alt barbat celebru, de data aceasta din televiziune:…

- A mai trecut un an, un an plin de evenimente atat social cat si politice, un an cu evenimente frumoase, dar și grele pe care le-am simtit cu totii.Fie ca anul 2018 sa va aduca doar zambetul pe buze, prietenii aproape, sanatate in familie și cat mai multe mese imbelșugate.