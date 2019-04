Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a scris, duminica, pe Twitter, ca este pacat ca o sarbatoare care celebreaza Invierea este tulburata de "un atac fara sens la adresa vieții umane" și se declara indoliat alaturi de cei afectați de atentatele teroriste din Sri Lanka."Este…

- Slujba a inceput cu ritualul de binecuvantare a focului si aprinderea Lumanarii Pascale in fata Catedralei Sfantul Iosif din Capitala. Lumina a fost impartita apoi credinciosilor. Arhiepiscopul Mitropolit Ioan Robu a citit Vestirea solemna a Invierii. Arhiepiscopul Ioan Robu: Sa meditam cum odinioara…

- Concursul cu tema „Lumina sarbatorilor pascale”, care se adresa copiilor pana in 14 ani s-a bucurat de peste 600 de lucrari inscrise 150 dintre acestea au fost premiate și vor fi expuse intr-o expoziție temporara, la etajul 2 in Atrium Mall. Vernisajul va avea loc azi 16 aprilie 2019,…

- DARUITI…Trei elevi si doua cadre didactice din orasul Murgeni au decis sa lanseze impreuna o campanie in sprijinul copiilor si batranilor defavorizati. Ei solicita oamenilor potenti financiar, si nu numai, sa faca daruri pentru batranii bolnavi si singuri, precum si pentru copiii care traiesc in saracie,…

- Primarul PSD al comunei Savinești din județul Neamț, Daniel Horciu, anunța ca se alatura protestului pentru constructia de autostrazi, la provocarea omului de afaceri Ștefan Mandachi din Suceava, care a construit primul și singurul metru de autostrada din Moldova. Edilul a decis sa se alature protestului…

- Crescut de o matușa bolnava, Adrian, baiețel ambițios de doar șapte ani, și sora lui mai mare vor neaparat sa invețe carte, deși traiesc intr-o casa modesta, la marginea satului Predești din Prahova. Copiii, care sunt orfani de tata și parasiți de mama, nu aveau energie electrica și erau nevoiți sa-și…

- Profesoara din Ploiești, care a fost injunghiata, marți, in fața cancelariei, de un fost elev, a fost operata, insa medicii spun ca i-au fost afectate mai multe organe interne. Ea ar fi fost cea care a facut actele de exmatriculate pentru Mihai Alexandru Nițescu, pe cand acesta era elev al Colegiului…

- A umblat vorba prin targ ca lucrarile au reinceput la cladirea despre care spune ca este blocul lui Nelu Popa (de fapt a Banat Real Estate). „Da, am inceput lucrarile la bloc, confirma primarul Resitei. Pentru cei care sunt curiosi ce si cum, si daca am furat, si de unde sunt banii, in luna noiembrie…