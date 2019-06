Cu alcoolemie de “petrecere”, pe drumurile Zalăului Unii șoferi nu ințeleg niciodata gravitatea celei mai pacatoase infracțiuni din domeniul rutier și nu realizeaza faptul ca, a te urca la volan dupa ce ai consumat alcool poate reprezenta, cu o probabilitate foarte mare, ultimul drum. Pentru ei, pentru ceilalți ocupanți ai mașinii, dar și pentru ceilalți participanți la trafic care, de multe ori, cad victime nevinovate ale acestor oameni fara conștiința. Niciodata acești șoferi nu invața din tragediile altora, nu se gandesc macar o clipa la riscurile la care se expun și la care ii expun pe ceilalți,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

