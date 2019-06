Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Curtici, au depistat patru cetateni din Bangladesh, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pentru a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Ieri, in jurul orei 02.00, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac II au descoperit intr-o utilitara condusa de un cetatean bulgar, bunuri comerciale contrafacute, in greutate totala de 450 de kilograme. In data de 17.04.2018, in jurul orei 07.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II-…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac II au descoperit, ascunse intr-o autoutilitare conduse de un cetațean ucrainean, 3.750 pachete de tigari, pentru care șoferul nu deținea documente de proveniența. In data de 16.04.2018, in jurul orei 22,45, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II-Csanadpalota au descoperit, duminica seara, ascunși in interiorul unei autoutilitare conduse de un cetatean leton, opt vietnamezi care incercau sa iasa ilegal din Romania. Potrivit Poliției de Frontiera, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac II au depistat un barbat cautat de autoritatile romane pentru executarea unei pedepse privative de libertate. In data de 04.04.2019, in jurul orei 14.15, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, pe sensul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac I au depistat doi cetateni din Turcia care intenționau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pe la frontiera verde. Aceștia erau calauziți de un cetațean bulgar care va fi cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii…

- Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac au depistat, marți, in jurul orei 11.00, un barbat de 28 de ani, din județul Gorj, cautat de autoritatile din Belgia, pentru savarsirea de infractiuni contra proprietatii. Acesta a fost oprit la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II –…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac II au depistat un cetatean vietnamez, care a incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascuns in portbagajul unui autoturism ce apartinea unui cetatean ceh. In data de 19.03.2019, in jurul orei 15.20, la Punctul de Trecere…