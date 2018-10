Cu 2 dolari a castigat 1,6 miliarde

Stiri pe aceeasi tema

- Un singur bilet, cu numele 5, 28, 62, 65, 70 si 5 a obtinut marele premiu-record al loteriei americane, in valoare de 1,6 miliarde de dolari - cel mai mare castigat vreodata in Statele Unite si in lume -, au anuntat miercuri reprezentanti Mega Millions, relateaza AFP.

- Statele Unite au impus taxe vamale in valoare de 16 miliarde de dolari produselor importate din China, valoarea totala a acestora ajungand la 50 de miliarde de dolari, in contextul unei dispute comerciale continue intre cele doua tari, relateaza BBC.

- Qatar a promis Turciei investitii de 15 miliarde de dolari, pentru a o ajuta sa combata efectele problemelor economice generate de tensiunile cu Statele Unite, precum dublarea taxelor vamale americane pe exporturile de otel, relateaza Al Jazeera, potrivit Mediafax.Conform canalului media finantat…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres avertizeaza ca Organizatia se confrunta cu o lipsa de lichiditati si si-a indemnat functionarii, intr-un mesaj, sa pregateasca masuri in vederea unor reduceri de cheltuieli, relateaza AFP conform News.ro . Aceasta lipsa este provocata in principal de faptul…