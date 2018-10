Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Citu a afirmat, sambata, ca PSD va introduce, de anul viitor, masuri de austeritate si nu va mai aplica Legea salarizarii unitare. Liberalul prezinta in acest sens un document trimis CE prin care coalitia de guvernare promite inghetarea salariilor in sectorul bugetar in 2019.

- Senatorul PNL Florin Cițu a declarat miercuri ca Legea pensiilor este un șantaj „infect” al coaliției PSD-ALDE impotriva romanilor, iar daca Guvernul era cu adevarat interesat de pensionari, creșteau punctul de pensie din luna ianuarie a acestui an, așa cum era prevazut in programul de guvernare.Citește…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a declarat, luni, ca in septembrie și octombrie, deficitul bugetar ar trebui sa scada cu opt miliarde de lei, iar PSD va apela astfel la o manipulare a acestuia, pentru a nu taia din cheltuieli. Liberalul susține ca romanii vor plati taxe mai mari. „Urmeaza…

- Legea care iși propune sa reduca adaosul de zahar din bauturile racoritoare, inițiata de USR, a primit, marți, avize favorabile in Comisiile pentru Sanatate publica, respectiv pentru Invațamant, cercetare, tineret și sport din Senatul Romaniei. Inițiativa propune praguri de accizare, proporționale cu…

- Senatorul liberal Florin Cițu susține intr-o postare pe Facebook ca „economia o sa fie praf dupa acești ani de guvernare neo-comunista”. Liberalul propune, in acest context, cateva masuri rapide pentru a repune economia pe direcția corecta.„Economia o sa fie praf dupa acesti ani de guvernare…

- Senatorul PNL Florin Cițu a realizat o analiza dura guvernarii actuale. Liberalul spune, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca ”rețeta” PSD pentru distrugerea economiei consta in stimularea artificiala a consumului și penalizarea investițiilor.

- Senatorul PNL, Florin Cițu, iese la atac dupa ce premierul Viorica Dancila și-a prezentat bilanțul dupa șase luni de guvernare. Liberalul considera ca prezentarea premierului este „plina de manipulari și minciuni”, exemplificand: investițiile straine directe, rata șomajului și veniturile de la buget.…