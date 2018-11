Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Citu a afirmat, vineri pe Facebook, ca Liviu Dragnea a mintit cand a spus ca investitiile in anul 2017, erau, dupa 10 luni, de 14,7 miliarde de lei, iar pe urma liderul PSD a confirmat "dezastrul" investitiilor anul acesta, care sunt mai mici decat in 2016.

- Senatorul PNL Florin Cițu a afirmat, vineri pe Facebook, ca Liviu Dragnea a mințit cand a spus ca investițiile in anul 2017, erau, dupa 10 luni, de 14,7 miliarde de lei, iar pe urma liderul PSD a confirmat "dezastrul" investițiilor anul acesta, care sunt mai mici decat in 2016.Citește și: SURSE…

- Senatorul PNL Florin Citu a scris, duminica, pe Facebook, ca Liviu Dragnea si conducerea PSD trebuie sa dea explicatii romanilor daca au stiut si au fost de acord cu inghetarea salariilor din 2019, cu reducerea personalului din administratia locala, respectiv a cheltuielilor cu salariile.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca este o varianta de lucru inghetarea salariilor din 2019, asa cum reiese din documentul prezentat de liberalul Florin Citu, dar asta ar presupune inclusiv aplicarea mai rapida a Legii Salarizarii, adica in 2020, nu pana in 2022. "Face o confuzie in ce…

- Senatorul PNL Florin Citu a scris pe Facebook ca Guvernul le-ar pregati companiilor private fie o suprataxare a profitului, fie o nationalizare a unei parti din active, afirmand ca ”stapanii de la Est ai lui Dragnea nu mai au rabdare si ii cer sa instaureze cat mai repede un regim totalitar”.

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a scris, luni, pe Facebook, ca in perioada Cabinetului Ponta, cand Liviu Dragnea era vicepremier, s-a produs „cel mai mare jaf instituționalizat din istoria Romaniei”, prin memorandumul dat pentru ștergerea datoriei de 400 milioane de dolari a companiei KazMunayGas."Astazi…

- Senatorul PNL, Florin Citu, a scris, luni, pe Facebook, ca in perioada Cabinetului Ponta, cand Liviu Dragnea era vicepremier, s-a produs „cel mai mare jaf institutionalizat din istoria Romaniei”, prin memorandumul dat pentru stergerea datoriei de 400 milioane de dolari a companiei KazMunayGas.

- Senatorul PNL Florin Citu acuza PSD ca prin rectificarea bugetara urmareste 'furtul banului public'. "Aceasta rectificare arata clar ca PSD are un singur scop - furtul banului public. In acelasi timp este clar pentru toata lumea ca PSD doreste destabilizarea economiei. Trebuie sa mai aflam cat…