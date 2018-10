Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul semnaturilor adunate in cadrul campaniei „Fara Penali” de catre USR a continuat și vineri dupa-masa, dupa ce dimineața reprezentanții Uniunii Salvați Romania au susținut, in cadrul unei conferințe de presa, ca primarul Gheorghe Falca nu le-a eliberat dosarele. In acest context, astazi,…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat ca decizia Parlamentului European de a incepe procedura represiva fata de Ungaria este o „razbunare meschina” a politicienilor pro-imigratie si ca Ungaria va contesta hotararea, citeaza Reuters.Citește și: SURSE - Se joaca la RUPERE in…

- CSM Bucuresti a debutat cu o victorie in noul sezon al Ligii Nationale de handbal feminin, 26-22 pe terenul HC Zalau. Campioana Romaniei a avut insa un final care l-a nemultumit pe antrenorul Magnus Johansson.

- Gabriela Firea a vrut sa o loveasca pe Carmen Dan cu Bruxelles-ul. De ce sa faca asta? Sinucidere politica? Putin probabil. Psihologia inversa? Strategie gresita? Nu pare. Si atunci? Doamna care tine cheile de la doua primarii, Voluntari si Bucuresti, doamna Speranta Cliseru a fost prinsa intr-o capcana.…

- Un barbat din Reșita s-a inecat in barajul Secu. Omul a cazut dintr-o barca, sub privirile neputincioase ale prietenului sau și fiicei acestuia, in varsta de de 12 ani. Pasagerii barcii au alertat serviciile de urgența, dar a fost prea tarziu pentru barbatul inghițit de ape. In acea zona, lacul avea…

- Evenimentul zilei va invita la un spectacol in care veți simți emoția și bucuria dansului alaturi de Balerinii Teatrului Bolshoi din Moscova. Reprezentația intitulata “Spectacol de Gala”, va avea loc pe 31 octombrie 2018, ora 20:00, la Sala Palatului, București. Oferim cate o invitatie dubla, prin tragere…

- Tabara se va desfasura pe perioada a opt zile si pot beneficia de ea pensionarii din Bucuresti cu venit brut mai mic sau cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (1.900 de lei). Toate costurile vor fi suportate de municipalitate, iar pachetul de vacanta include, pe langa masa, cazare si transport,…