Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat dupa discursurile susținute de liderii europeni in cadrul ceremoniei care a marcat deschiderea Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene și apreciaza ca acest moment va influența anul electoral.

Digi24:

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a remarcat, la Digi24, preocuparea oficialilorde a comunica, prinde la, nu doar cu cei prezenti in sala, ci cu toti romanii: "Acea mentionare a1300, intr-un discurs in limba romana de catre Donald Tusk te duce pana in satele din"."In seara aceasta…