- FCSB infrunta joi Rapid Viena in play-off-ul Europa League. Nicolae Dica a fost enervat la conferința de presa de o intrebare a jurnaliștilor romani: "Veți trimite in teren o formula defensiva?". Rapid Viena - FCSB e joi, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Antrenorul bucureștenilor…

- Ministerul Energiei a lansat licitația pentru un studiu care sa analizeze oportunitatea ca statul roman sa acorde așa-numitele Contracte pentru Diferența, unica metoda prin care investitorii chinezi selectați pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de la Centrala Nucleara Cernavoda ar putea fi atrași…

- Toate femeile viseaza la corpul perfect – un corp suplu, fara celulita , o piele tonifiata, ferma. Insa secretul unui astfel de corp nu este unul complicat, din contra, ține de doar 3 factori – stil de viața sanatos, alimentație echilibrata și o crema anticelulitica eficienta. Daca vei aplica aceste…

- „Am adoptat Planul National de Gestionare a Deseurilor. Apoi a inceput munca pentru implementarea lui. Am adoptat o OUG extrem de importanta, aceste instrumente economice pe care va trebui sa le punem in opera in perioada urmatoare este un start pentru repornirea motoarelor industriei de reciclare.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a scapat ocazia, dupa numirea lui Felix Banila la conducerea DIICOT, sa il ironizeze pe seful statului.Oficialul guvernamental a afirmat, luni seara, ca apreciaza desemnarea de catre președintele Klaus Iohannis a lui Banila in calitate de procuror-șef…

- Ultima incercare a ediției din aceasta seara este organizarea unui parastas. Un eveniment care nu ar fi trebuit sa puna probleme prea mari, s-a dovedit a fi cea mai grea incercare pentru concurenți. Margherita nu reușea sa ințeleaga diferența dintre parastas și paranghelie.

- V. Stoica Numarul extrem de mare al persoanelor care se electrocuteaza la pescuit – unul dintre cele mai recente cazuri din Prahova fiind acela din weekend al tanarului care a ajuns, in stare extrem de grava, la Spitalul Județean de Urgența Ploiești, dupa ce a fost lovit de un arc electric in timp ce…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu și premierul Viorica Dancila au lipsit de la recepția oferita de ambasada SUA, organizata pentru a sarbatori Ziua naționala.