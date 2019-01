Vorbind despre discursul in limba romana al președintelui Consiliului European, Donald Tusk, el a scos in evidența semnificația pe care acest mesaj o are pentru romanii de rand. Totodata, jurnalistul a precizat ca, dupa ce cei trei lideri europeni – Antonio Tajani, Jean-Claude Juncker și Donald Tusk – le-au transmis romanilor ca țara noastra este importanta pentru Bruxelles și ca UE are nevoie de noi, iar din acest motiv, șeful PSD va avea de pierdut la alegeri. Mai mult, Cristian Tudor Popescu a vorbit despre Liviu Dragnea, marele absent al serii de la Ateneu, și despre impresia lasata de…