Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, sustine ca nu a delegat catre adjunctii sai atributia de sesizare a Curtii Constitutionale deoarece institutia Avocatul Poporului este o autoritate publica unipersonala, autonoma si independenta. Recent, Parchetul General, PNL si USR au solicitat Avocatului Poporului…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a revenit joi seara cu explicatii în cel mai mare scandal al momentului, declansat de plecarea sa în concediu, exact în perioada în care ar fi trebuir sa sesizeze Curtea Constitutionala

- Parlamentarii USR au fost, ieri, la sediul Avocatului Poporului pentru a depune o solicitare oficiala ca Victor Ciorbea sa conteste la Curtea Constitutionala ordonanta de urgenta privind legile justitiei. "Avocatul Poporului, care ar trebui sa conteste de urgenta ordonanta de modificare a legilor justitiei,…

- Procurorul general Augustin Lazar i-a transmis, miercuri, Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, solicitarea de a sesiza Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea art. VII din ordonanta de urgenta pe legile Justitiei. Articolul respectiv se refera la conditiile pe care…

- PNL vrea sa informeze Comisia de la Venetia despre ultimele doua ordonante de urgenta date de Guvern - cea privind sectia speciala de anchetare a magistratilor si cea care modifica Legile Justitiei abia promulgate de presedintele Klaus Iohannis. Anuntul a fost facut de avocatul Cristian Bacanu…

- Reprezentantii PNL vor depune, miercuri, o sesizare catre Avocatul Poporului in vederea atacarii la Curtea Constitutionala a ordonantei de rectificare a bugetului, a anuntat presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban. In cadrul unei declaratii de presa sustinute la Palatul Parlamentului,…

- Se intenționeaza ca ordonantele de urgenta ale Guvernului sa fie supuse controlului de constitutionalitate inainte de intrarea in vigoare. 'Chiar la inceputul acestei sesiuni parlamentare am dezbatut si am aprobat si vom initia, probabil saptamana viitoare, o modificare a legii CCR, prin care urmarim…