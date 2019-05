CTP, după importanta zi de 20 mai: Justiția post-coitum Amanarea de catre Curtea Constituționala pentru 5 iunie a deciziei in cazul completurilor de 3, cu influențe majore asupra dosarului „Dragnea-Bombonica, bani luați de la copii și dați la Partid”, precum și data de 27 mai, ziua de dupa alegeri și referendum, anunțata de completul Inaltei Curți pentru sentința in același dosar, arata cat de slabi și batuți de vant sunt acești judecatori, inalți și constituționali, a scris Cristian Tudor Popescu in Republica. Caci, daca Dragnea pierde alegerile și apoi va fi condamnat sau daca le caștiga și apoi va fi achitat, cum se mai poate numi asta justiție… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

