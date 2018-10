„Curat porcarie! Au beneficiat de ea, cum o califica drept porcarie? E minunat acest Kelemen Hunor. E mai unsuros decat Tudorel Toader. Sunt doua lucruri aici, unul mai grav decat altul. Prin modul in care este redactata aceasta lege, destule ONG-uri - care se ocupa cu varstnicii, cu copiii, cu persoanele cu dizabilitați - vor fi aproape in imposibilitatea de a funcționa. Ba chiar vor fi desființate in termen de 30 de zile, pe loc practic, daca nu reușesc sa indice acești beneficiari. Asta deja este criminal”, a spus Cristian Tudor Popescu, la Jurnalul de Seara. „Pe domnul Kelemen il cheama Hunor.…