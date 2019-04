Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila considera inchis subiectul unei ordonanțe de urgența pe Justiție, dupa ce legile privind Codul penal și de procedura penala au fost votate in Parlament. De asemenea, aceasta a spus, intr-un interviu pentru Adevarul, ca va merge la referendum, deși crede ca referendumul are ”nu are niciun…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca va merge la referendumul privind justitia declansat de presedintele Klaus Iohannis, insa daca partidul va lua o alta decizie in aceasta privinta, ea o va urma. "Eu cred ca referendumul nu are sorti de izbanda. (...) Nu cred. Si sa va spun de ce. M-am uitat…

- Liviu Dragnea sustine ca premierul Viorica Dancila a ezitat sa accepte restructurarea Guvernului pentru ca i-a fost frica de faptul ca PSD nu mai are majoritate in Parlament. „Noi i-am prezentat ca nu sunt probleme. Eu nu mi-am permis sa fortez un premier. Daca simte teama, daca nu e foarte sigur, nu…

- "In coalitie, la noi in partid, am sustinut aproape toti ca cea mai eficienta procedura este remanierea prin Parlament, prin schimbarea structurii Guvernului si erau mai multe variante de schimbare a structurii Guvernului, nu ceva spectaculos, ceea ce ar fi facut ca, teoretic, Iohannis sa nu mai…

- Liviu Dragnea sustine ca premierul Viorica Dancila a ezitat sa accepte restructurarea Guvernului pentru ca i-a fost frica de faptul ca PSD nu mai are majoritate in Parlament. „Noi i-am prezentat ca nu sunt probleme. Eu nu mi-am permis sa fortez un premier. Daca simte teama, daca nu e foarte sigur, nu…

- Inca o confirmare a tensiunilor din PSD pe subiectul remanierii. Social-democrații ii pun in carca Vioricai Dancila refuzul lui Klaus Iohannis de a numi cei trei miniștri propuși in Comitetul Executiv și fac presiuni ca premierul sa vina cu restructurarea in Parlament. Secretarul general al PSD, Codrin…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marți seara ca refuza sa numeasca noii ministri propusi de PSD, dar si ca din punctul sau de vedere, aceasta remaniere este o farsa. Ca atare, premierul Viorica Dancila a numit trei interimari: Ana Birceall, la Justitie, Eugen Teodorovici, la Fonduri Europene,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea forteaza un vot in Parlament pentru schimbarea structurii Guvernului, astfel incat sa-l impuna pe Eugen Nicolicea ministru al Justitiei, sustin surse din PSD pentru Adevarul. In conditiile in care UDMR a anuntat ca va sta deoparte, Dragnea se bazeaza pe 11 voturi de la minoritatile…