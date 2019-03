CTP, despre situația lui Kovesi: Cineva care are multă putere n-a făcut nimic „Cum poți sa consideri ca ar putea sa fie justificați moral acești oameni, haita, care s-au napustit impotriva unui singur om. Care ce facea? Afecta omul asta intr-un fel Romania. S-a dus in strainatate. S-a dus la Bruxelu' ala nenorocit, de unde trebuie sa luam aurul, ca ni-l fura. S-a dus acolo. Poate ca daca o pun procuror european ii nenorocește și pe ei cum ne-a nenorocit pe noi. Sa o lasam sa de duca? Nu! Cred ca asta este cea mai simpla ecuație morala”, a afirmat jurnalistul la Digi24. Acesta l-a criticat pe șeful statului pentru ca nu a facut nimic pentru susținerea candidaturii fostei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Guvernul PSD-ALDE, prin europarlamentarii sai, a facut un lobby febril impotriva candidatului roman. Au trimis nemumarate emailuri, cu multe informatii false, menite sa discrediteze candidatul roman”, spune eurodeputatul liberal Siegfried Muresan. Un astfel de email a fost trimis de deputatul PSD…

- Legea bugetului de stat a fost atacata de președinte la Curtea Constituționala a Romaniei pe motiv ca ar acest buget ar fi unul „al rușinii naționale”. Iohannis a spus ca, de fapt, PSD nici nu guverneaza pentru romani, ci pentru Dragnea iar “PSD este incompetent si incapabil sa conduca Romania”.

- Totusi, bugetul SRI s-a votat cu 20 de voturi pentru si 13 impotriva. Oficialii au aprobat amendamentul care vizeaza diminuarea bugetului SRI cu 150 de milioane de lei, dar bani vor fi alocati Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru implementarea unui program de diabet juvenil. Reprezentantul…

- „Un atac la CCR inseamna o perioada de cel puțin o luna și jumatate de așteptare, perioada in care activitatea guvernamentala ar avea in continuare de suferit prin absenta din guvern a unui ministru cu un portofoliu important, exact in perioada in care Romania deține președinția UE”, a explicat ea,…

- Sambata seara, in jurul orei 18:15, Romania a atins un maxim istoric in importul de energie electrica: 1.934 MW, cu 31 MW peste precedentul record, care a fost atins la data de 20 decembrie 2018. Situația este generata de celebra ”taxa pe lacomie”, dar și de protestele minerilor de la CEO OlteniaCitește…

- „Am vazut analizate consecintele in plan juridic legat de dosare aflate in derulare, unele in care s-au dat sentinte definitive, ca unii judecatori ar putea judeca intr-un fel, altii in alt fel. Sunt consecinte importante, mai ales cand vine vorba de dosare ale unor politicieni de rang inalt, la putere.…

- „Ambasadorii nostri trebuie sa aiba si ei acolo totusi un mandat. Un an de zile cam tu ce ai facut pentru Romania, in afara ca ii aranjezi lui Iohannis niste vizite, sa viziteze niste ruine din Italia. Eu la Congres am cerut asta public domnului Melescanu. Sa ceara ambasadorilor sau sa prezinte o analiza…

- Judecatoarea Camelia Bogdan a declarat, marti, ca nu mai exista sistem de drept in Romania, amintind ca luni s-a prezentat la instanta suprema, unde avea termen in procesul cu Inspectia Judiciara, insa cauza a fost trimisa la repartizare aleatorie. Jurnalistul Mircea Marian considera ca aceasta declaratie…