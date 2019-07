Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) al carei președinte este Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, ii cere președintelui Klaus Iohannis sa il demita de urgența a directorului STS, Sorinel Vasilca, pentru „neclaritațile, balbaielile in salvarea tinerei ucise la Caracal”.„CNMR…

- Aproximativ 20 de persoane protesteaza duminica la Cotroceni, afisand mesaje impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Protestatarii sunt nemultumiti de reactia presedintelui la cazul de la Caracal, unde un barbat a rapit, violat si ucis cel putin doua fete.Persoanele care protesteaza la Cotroceni…

- Traian Basescu a afirmat, referitor la situația din Caracal, ca Viorica Dancila „a sarit repede pe valul oportunismului”, și vrea sa profite de o astfel de drama pentru a face un joc politic minor. El a adaugat ca președintele Klaus Iohannis și premierul nu s-au grabit in acest caz cu ședința CSAT.„Am…

- Viorica Dancila reacționeaza in cazul presupuselor crime petrecute recent in apropiere de Caracal, județul Olt, unde mai multe fete au fost macelarite cu sange rece de un mecanic auto in varsta de 65 de ani, reținut ulterior de autoritați, in urma unei operațiuni desfașurate cu dificultate.

- ”Carmen Dan este dezinformata! Niciodata PSD nu va ceda presiunilor președintelui. Intram intr-o campanie impotriva președintelui Iohannis, deci in niciun caz nu trebuie sa luam decizii care sa il ajute”, a zis Vorica Dancila. Reacția vine dupa ce Carmen Dan a spus ca Viorica Dancila a cedat presiunilor…

- Viorica Dancila a picat in plasa pe care Liviu Dragnea i-a intins-o. Invitat la Digi 24, Cristian Tudor Popescu s-a amuzat de situatia penibila in care primul ministru a cazut, o cursa pe care liderul PSD, i-a pregatit-o cu multa atentie. Un fel de joc la off-side, care i-a iesit de minune lui Dragnea.Citește…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului, Klaus Iohannis, a facut "o mare greseala" neinvitand-o pe Viorica Dancila, in calitate de premier, la Summitul UE de la Sibiu, el sustinand ca prezenta prim-ministrului la acest eveniment ar fi fost obligatorie.