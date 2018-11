La un moment, pentru a veni la microfon si a raspunde la intrebari, Olguta Vasilescu a trecut prin fata Vioricai Dancila, care s-a dat un pas in spate. "Spuneati ca Dragnea le priveghea pe cele doua privighetori. Dar avem miscarea in care vine la microfon din dreapta prim-ministrului doamna Olguta, se duce sa raspunda la microfon doamna Olguta. O ia prin fata doamnei premier, ba a si dat-o la o parte. A pus mana pe ea, pe Regina Maria a Romaniei, care fusese in Sala Tronurilor, sa bage la jgheab. E o vorba: nu-i trece nimeni pe dinainte - la Oltenia, unde unde vine doamna. I-a trecut pe dinainte…