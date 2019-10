Stiri pe aceeasi tema

- Calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depusa de PNL și susținuta de USR, UDMR, PMP, Pro Romania și ALDE va fi stabilit de birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului. Moțiunea a fost semnata de 237 de parlamentari, iar pentru ca Guvernul Dancila sa fie demis sunt necesare 233 de…

- Birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului au fost convocate miercuri pentru a stabili calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depusa de PNL si sustinuta de USR, UDMR, PMP, Pro Romania si ALDE. Motiunea a fost semnata de 237 de parlamentari, iar pentru ca Guvernul Dancila sa fie…

- ​​Senatorul Ioan Talpoș și deputatul Marius Bota sunt social-democrații ale caror semnaturi apar pe moțiunea de cenzura inițiata de liberali. Textul documentului a fost semnat și de senatorul Emanoil Savin și de deputatul Mihaița Gaina care și-au anunțat însa demisia din PSD recent. Partidele…

- Barna a reafirmat ca din punctul de vedere al Aliantei USR-PLUS motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila ar trebui depusa cat mai repede, iar semnarea de catre opozitie a pactului pentru anticipate ar grabi strangerea celor 233 de semnaturi de la parlamentari necesare pentru votarea motiunii."Obiectivul…

- „Depunem motiunea de cenzura. Saptamana viitoare avem noi runde de discutii cu posibili parteneri. Deja textul motiunii este discutat cu partenerii din opozitie, din UDMR. Forma a fost trimisa catre ALDE si Pro Romania. In conditiile in care saptamana viitoare vin la discutii, sansele motiunii sunt…

- 'Motiunea de cenzura cu siguranta va fi depusa in aceasta sesiune, bineinteles, in momentul in care avem cele 233 de semnaturi necesare pentru aprobarea acestei motiuni. Au fost negocieri cu absolut toate partidele politice din opozitie, inclusiv cu ADLE, Pro Romania, USR a fost de acord, de asemenea,…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, la Digi 24, ca este dificila constituirea unui ”guvern decent” pe actuala structura parlamentara deoarece ar fi nevoie de sprijinul unor partide care provin din PSD sau au guvernat alaturi de social-democrați, referire la Pro Romania și ALDE. ”Cu actuala…

- Intrebat ce va face ALDE in cazul unei motiuni de cenzura, Tariceanu a spus:"Foarte simplu va raspund: ceea ce face un partid de opozitie". "Noi nu o sa votam pro-Guvern. Partidul de opozitie voteaza motiunea de cenzura impotriva Guvernului, ca sa fie clar, daca aveati cele mai mici indoieli",…