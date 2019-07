Stiri pe aceeasi tema

- „Am propus demiterea sefului Politiei Romane si a prefectului judetului Olt, domnul Dragnea, loctiitorul inspectorului general il va inlocui imediat pe domnul Buda. Nu ma pot baga eu in ancheta procurorului si eu nu plec de aici pana nu finalizam ancheta. Toate rezultatele vor fi puse la dispozitie,…

- Mai multe organizatii civice din Cluj organizeaza astazi, de la 20.00, in centrul orasului, un protest fata de reactia dezastruoasa a autoritatilor in cazul omorului unei tinere in localitatea Caracal.

- Drama Alexandrei Maceșanu, tanara care a sunat de trei ori la 112 de pe un telefon gasit in casa rapitorului ei, a revoltat o țara intreaga. In mediul online s-a lansat deja invitația la un protest la Caracal impotriva instituțiilor statului care au știut ce se intampla, dar n-au putut s-o scoata pe…

- Oficialii Politiei Romane si cei ai Serviciului de Telecomunicatii Speciale se acuza reciproc pentru timpul vital pierdut pentru gasirea Alexandrei, fata disparuta in Caracal, dupa ce-a fost rapita de un individ de 65 de ani. Telefonul pe care adolescenta l-a dat la 112 n-a folosit in final la nimic.

- A durat 19 ore pana cand Poliția a reușit sa gaseasca, in Caracal, locația in care se presupune ca Alexandra, fata de 15 ani, a fost omorata și arsa. STS spune ca e datoria companiei de telefonie mobila sa identifice locația. Polițiștii s-au invartit insa pe strazi, in timp ce copila a fost ucisa,…

- Dezvaluiri socante din ancheta disparitiei adolescentelor din Olt. Alexandra Macesanu, fata de 15 ani sechestrata si ucisa in Caracal, a sunat, joi, de trei ori la 112 sa ceara ajutor, reiese dintr-un comunicat de presa al STS. Referitor la cazul aflat in discuție, catre numarul de urgența 112 au fost…

- Detalii revoltatoare ies la iveala in cazul celor doua fete disparute din Caracal, dupa ce au fost luate la ocazie de un mecanic auto. Mai exact, Alexandra, una dintre fete a apucat sa sune la timp la 112 pentru a cere ajutor, insa STS a furnizat o arie in Munții Apuseni și alte trei locații greșite.

- Alexandra, fata luata la ocazie miercuri si disparuta, a sunat joi la 112, cerand ajutor. Adolescenta ar fi fost ucisa apoi intr-un mod salbatic de cel care a rapit-o. Surse din ancheta sustin ca Alexandra ar fi sunat la 112 joi, cerand disperata ajutor, spunand ca e inchisa intr-o casa. Serviciul de…