Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține ca autoritațile s-au facut de ras in ceea ce privește crimele de la Caracal, iar șeful STS are o atitudine prin care spune ”Da-l in morții ma-sii de cetațean!”.

”De atatea ori in decursul ultimilor 20 de ani am susținut ceea ce se numește pedeapsa cu moartea! Acum in SUA este reintrodusa la nivel federal, dupa 16 ani. Eu am argumentat atunci ca nu e vorba de o pedeapsa, n-ai ce sa pedepsești. Un individ ca asta de la Caracal, cum poate fi el pedepsit? Un astfel de individ…