CTP desființează linia de tramvai 15b Incepand cu data de 1 octombrie, linia de tramvai numarul 15b va fi desființata, dat fiind numarul scazut de calatori. Va ramane linia 15, care va avea capat de linie la Sere, in Gradiște. „CTP anunța publicul calator ca, incepand cu data de 1 noiembrie 2019, se desființeaza linia de tramvai 15b. Urmare a acestui fapt, cursele aferente acestei linii vor fi preluate de tramvaiele care circula pe linia 15, capul de linie urmand sa fie la Sere”, anunța cei de la CTP Arad. Linia 15b circula momentan pe traseul Fat Frumos-Sere-CET, urmand ca odata cu desființarea acesteia sa fie scoși din uz aproximativ… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

