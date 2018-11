Consultantul politic Cozmin Gușa a vorbit despre posibilitatea crearii unei noi formațiuni politice: "Partidul Realitatea TV". Decizia este asupru criticata de jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

Ecaterina Andronescu intra la rupere dupa gafa ministrului Justiției: 'Era firesc ca Tudorel Toader sa iși ceara scuze. Este o eroare impardonabila'

"Fuziunea presei cu politica este, din nou, masiva. Avem un exemplu graitor: Realitatea TV se transforma in partid. Cum sa faci așa ceva? Cum sa transformi o televiziune de știri in partid? E ca și cum ai vrea sa transformi o antilopa in mamut.…