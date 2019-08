Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii PNL, USR, PMP si Pro Romania au semnat pentru convocarea sesiunii extraordinare in perioada 26 – 30 august. Parlamentarii opozitiei cer ca in sesiunea extraordinara sa fie dezbatute: abrogarea legii recursului compensatoriu, abrogarea Ordonantei 51/2019 care scoate transportul rutier interjudetean…

- Ultimul om din guvern dedicat trup și suflet lui Liviu Dragnea a parasit azi guvernul. A anunțat ca și-a depus mandatul și a atacat jocuri din partid, dar in fapt am aflat chiar de la premier mai tarziu ca a i s-a cerut sa plece imediat. Ceea ce a și facut. Motivele sunt multiple și au fost explicate…

- Viorica Dancila poate caștiga disputa cu Klaus Iohannis pentru fotoliul de la Cotroceni, este de parere jurnalistul Ion Cristoiu. El mai spune ca pentru actualul președinte marea problema este ca Liviu Dragnea nu mai exista pe șcena politica.

- Marian Oprisan a declarat la Digi24, inainte de inceperea congresului, ca Viorica Dancila va fi presedintele PSD si ca social-democratii trebuie sa vorbeasca despre realizarile guvernarii pentru ca in ultimii doi ani si jumatate s-a discutat prea mult despre justitie.“Sunt convins ca astazi…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre modificarile necesare la OUG 114. In perioda in care Liviu Dragnea conducea PSD, acesta a cerut in mai multe randuri ca OUG 114 sa ramana in forma actuala.”Am discutat despre OUG 114 modificata…

- Petre Daea a fost ministrul preferat al lui Liviu Dragnea, dar ar putea fi demis din Guvern! Nu pentru ca era pe placul fostului lider PSD, iar Viorica Dancila scapa de toți favoriții omului care a pus-o premier, ci pentru ca, așa cum ne spun surse guvernamentale, Petre Daea și-a trecut Ministerul…

- Șefa Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Adriana Cotel, urmeaza a fi schimbata din fruntea instituției, iar in locul ei va fi numit actualul vicepreședinte, Razvan Teohari Vulcanescu. Ea a fost numita in funcție la insistențele lui Darius Valcov, fostul consilier al premierului Viorica Dancila,…

- Dupa doar o saptamana fara Liviu Dragnea, prim-ministrul Viorica Dancila a intocmit lista oamenilor fideli fostului lider PSD si pregateste mutari importante in institutii. In urmatoarele ore si zile, premierul este asteptat sa anunte "decapitari pe banda", precizeaza surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Hotarata…