CTP, cu tramvaie cehești de o viaţă şi cu linii obosite La Arad primele tramvaie trase de cai, 19 la numar, au fost puse in circulație pe trei linii in anul 1869. Un eveniment care nu face altceva decat sa lase loc de mandrie Aradului. Ne-am decis ca acum, in 2018, sa facem o vizita prin atelierele și halele companiei care se ocupa azi de tramvaiele din Arad, candva mandria unei natii, sa facem un tur printre muncitori, tramvaie și autobuze, pentru a afla cate tramvaie și autobuze deține parcul auto și cate dintre ele depașesc o jumatate de veac. Am decis sa vorbim acum, la atatia ani de la primul tramvai tras de cai, despre parcul auto ce numara… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La un an și un trimestru dupa ce noua putere si-a asumat finalizarea in regim de urgența a pasajelor de pe centura Aradului, tot ce putem face este sa contabilizam declarații, promisiuni, termene și eșecuri. Nici macar unul din cele doua, cel peste calea ferata spre Curtici, aproape de a fi finalizat…

- Ieri, undeva in jurul pranzului, s a dat alerta.De fapt, a dat o un coleg al nostru: un tren cu vagoane pline cu GPL a deraiat in municipiul Constanta, in zona podului IPMC. Asta era, atunci, informatia: ca sunt vagoane pline cu GPL intr o zona locuita a municipiului.Numai ca a mai fost ceva. Nenorocirea…

- Piața Unirii are ca „strajer” o cladire emblematica, a carei fațada a fost renovata acum patru ani, dar care a ramas… „știrba”. Bucați din balcon au picat și in acel loc se vad semne serioase de degradare. Reprezentanții Vicariatului Sarbesc spun ca nu vor sa comenteze acest…

- Parcul auto destinat închirierii e format din 50 de autoturisme Permite accesul la mașini noi ŠKODA și SEAT Servicii profesionale de închirieri auto, disponibilitate 24/7 Rezervari online pe www.compexitrentacar.ro Compexit Fleet Services -Rent a car | Car sharing…

- Seful Inspectoratului General al Politiei Romane, Catalin Ionita, a anuntat luni ca pe data de 17 martie va fi organizat concurs pentru angajarea specialistilor psihologi in sase unitati, respectiv judetele Buzau, Bihor, Harghita, Ilfov, IGPR si Scoala de agenti politie ”Vasile Lascar” din Campina.…

- „Zilnic vedem pe rețelele de socializare imagini postate de cetațeni revoltați de modul in care arata drumurile județene. In ultimele zile, am vazut aradeni care au pus mana pe lopata și au trecut la fapte, adica au acoperit gropile de pe un drum județean, satui de nepasarea autoritaților, in speța…

- Un apel anonim a pus pe jar autoritațile. Muncitorii de la Parcul de Troleibuze nr. 1 din capitala au fost evacuați, iar zona este încercuita, dupa ce un barbat a sunat și le-a spus polițiștilor ca acolo ar fi fost plasata o bomba. Potrivit ofițerului de presa al Poliției…

- O parte a Clinicii de Obstetrica-Ginecologie a spitalului din Arad a fost modernizata cu ajutorul angajaților care s-au mobilizat și in timpul liber, cu ajutorul unor companii au schimbat gemurile, ușile și au igienizat etajul. Cateva companii in parteneriat cu CJ Arad și beneficiind de sprijinul angajaților,…

- Salarii majorate pentru medici si asistente Ministrul muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca de joi salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca la maximul prevazut pe grila pentru anul 2022. Ea a adaugat ca exodul medicilor este o problema nationala si ca spera ca, din…

- Potrivit unui comunicat al IGPF, cele cinci persoane, doi barbati, doua femei si un minor, au ajuns in PTF Nadlac vineri, la ora 1.38, in remorca acoperita cu prelata a unei autoutilitare, condusa de un cetatean roman, in varsta de 45 de ani, domiciliat in judetul Gorj, ambele inmatriculate in Norvegia.La…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. Soferii sub 30 de ani cu masini puternice, cu motor de 2.500 cc sau mai mult vor…

- Sindicalistii CFR au transmis, miercuri, o scrisoare deschisa ministrului Transporturilor, in care insista sa-i prezinte situatia din cadrul compamniei, asa cum o vad ei, in calitate de angajati, dincolo de "cifrele stufoase" care exista in rapoartele oficiale. "Dincolo de cifre, domnule ministru,…

- Situatia arborilor taiati din parcul dendrologic este departe de a fi clarificata. Nimeni nu isi asuma responsabilitatea pentru cele ce au loc in parcul dendrologic Carei. 1. Specialistul silvic care a marcat arborii de ce a aplicat marca pentru taiere la arbori sanatoși iar la cei gaunosi, nu?…

- „Firma de casa a PNL Arad face tot posibilul ca licitația pentru pasajul de pe centura, din zona Micalaca, sa fie blocata un timp cat mai indelungat. Probabil, patronul firmei respective, care este trimis in judecata pentru ca i-ar fi dat mita liberalului Ioțcu, a primit ordin de la Gheorghe Falca sa…

- Stabilirea amplasamentului pentru Monumentul Marii Uniri la Arad a devenit o problema presanta, care trebuie rezolvata in cel mai scurt timp cu putinta. Tocmai din acest motiv, intalnirea de marti, de la Bucuresti, a ministrului Culturii, George Ivascu, cu Gheorghe Falca, primarul Aradului si prof.…

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC) cere Guvernului, printr-o scrisoare deschisa, sa isi asume marile proiecte de infrastructura prin infiintarea unei Unitati de proiect, care sa functioneze la nivelul Guvernului ca un organism interministerial. Solicitarea mediului de afaceri vine pe fondul exasperarii…

- Panica la bordul unui avion care zbura deasupra Oceanului Pacific. Bucati din motor s-au desprins chiar in timpul zborului, cu jumatate de ora inainte de aterizare. Unul dintre pasageri a filmat incidentul si a postat clipul pe o retea de socializare.

- Primarul Targovistei, Cristian Stan, a dezvaluit macheta viitorului mall care va fi construit pe terenul fostei unitati militare unde a fost impuscat cuplul Ceausescu in decembrie '89. Constructia, va avea o suprafata desfasurata de aproximativ 70.000 de metri patrati.

- Proprietarii caselor sau terenurilor neingrijite din municipiul Arad vor plati impozite cu pana la 500% mai mari, inca din primele saptamani ale anului 2018 mai mulți aradeni domiciliați in centrul municipiului primind somații din partea Primariei. Conform somațiilor, in termen de 6 luni trebuie…

- La Arad, gripa a facut prima victima. O femeie de 63 de ani din Pancota a murit in Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad dupa ce a fost diagnosticata cu gripa. Femeia a fost internata in spital in 3 februarie, dar era deja prea tarziu. Inițial a incercat diverse tratamente pe cont propriu și cand…

- Spitalul Municipal Motru organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua posturi de asistenti medicali. Nu se cere vechime. Postul de asistent medical generalist debutant este pentru Compartimentul Nou-Nascuti. Proba scrisa este...

- Luna trecuta, pe primul loc in topul celor mai bine vandute masini in Rusia s-a situat Lada Vesta, de la AvtoVAZ (6.696 vehicule), urmata de Rio, de la Kia (6.582 unitati), Lada Granta, de la AvtoVAZ (5.315 vehicule), Creta, de la Hyundai (3.833 unitati), Polo, de la Volkswagen (3.209 vehicule),…

- Producție record in 2017 pentru cel mai mare parc eolian de pe uscat – Parcul CEZ! Productia eoliena realizata de parcul eolian CEZ in luna decembrie ar fi putut asigura energia verde pentru orasele Filiasi, Dabuleni, Calafat, Campulung si Curtea de Arges, adica peste 46 000 de case, timp de un an de…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Parcul auto national a ajuns la 5.99 milioane de mașini la finalul anului trecut, dintre care numai 200.000 de unitați au o vechime de cel mult 2 ani. Cea mai populara marca este Dacia, cu peste 1.3 milioane de unitați.

- Dupa ce in septembrie 2017, Compania de Transport Public Arad anunța ca va cumpara 10 autobuze din fonduri proprii, in decembrie a venit randul Consiliului Județean sa anunțe ca face același lucru. Data limita de depunere a ofertelor a fost la inceputul lunii ianuarie, iar luni, 5 februarie este termenul…

- Una din cele mai vechi și importante cladiri din Alba Iulia incepe sa se deterioreze, vizibil. Bucați de tencuiala au inceput sa cada de pe cladirea ce adapostește Consiliul Județean, Curtea de Apel și Instituția Prefectului. Incidentul s-a petrecut cu doar cateva minute inainte ca funcționarii sa plece…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” picheteaza miercuri Ministerul Educatiei, in semn de protest fata de comasarile de clase si de unitati de invatamant si fata de nerespectarea prevederilor legale privind drepturile salariatilor din invatamant. Sindicalistii solicita cresterea alocarilor…

- Gheorghe Falca, primarul Aradului a clacat in plina sedinta de Consiliu Local Municipal, iar vocabularul sau a socat intreaga asistenta, care-l stia drept expert in comunicare deoarece edilul este chiar doctor in domeniu. Suparat pe social-democratii care i-au criticat bugetul, Falca a spus de la prezidiul…

- Treizeci de membri ai Clubului Seniorilor, al Filialei de Cruce Roșie Vrancea, au petrecut trei zile de basm, in cadrul Retro-Revelionului pe care l-au organizat cu mult entuziasm la Timișul de Sus. Locația nu a fost aleasa intamplator. Din cate ne-au transmis inimoșii membri ai Clubului,…

- Softronic din Craiova, singurul producator de rame si locomotive electrice din Europa de Sud-Est, care a pus pe roti trenul Hyperion, va lansa un nou convoi de vagoane in a doua jumatate a anului 2018.

- „Consiliul Județean Arad pierde 10 milioane de euro prin decizia Guvernului PSD de a acorda Zero lei din cote defalcate din TVA, la nivelul intregului județ se pierd 45 de milioane de euro. Pana acum, parlamentarii PSD, consilierii județeni și ceilalți politicieni ai PSD au mers, așa cum a spus public…

- Autor: Stelian ȚURLEA Astazi va vom prezenta o carte de ”poezie concreta”. Cat se poate de ”proaspata”. Sigur n-ați auzit decat prin vreo rara intamplare de autorul carții de fața pe care il prezinta elogios, deși parca și cu o umbra de reticența, ingrijitorul ediției, poetul Adrian Alui Gheorghe,…

- In opinia sa, „ Guvernul PSD nu se gandește la solidaritate, ci vrea sa ajute acele județe care au votat PSD la alegerile locale. Aradul este net defavorizat de aceste reguli, propuse de Guvern și acceptate de parlamentarii PSD. Nu știu cum se pot uita in ochii aradenilor parlamentarii PSD de Arad,…

- Aradul, Leeds si Paris sunt cele trei orase care anul acesta organizeaza conferințele Rețelei Orașelor Culturale din Europa. Intitulat „Le Rendez-vous d’Arad”, evenimentul din orașul nostru, co-organizat de Consiliul Județean, Primaria Municipiului Arad și Asociața „LIKE – Reteaua Oraselor Culturale…

- Pompierii au intervenit duminica seara, in Gara Ronat din Timisoara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la compartimentul motor al unui tren Regiotrans, un numar de 25 de persoane din doua vagoane autoevacuandu-se in siguranta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Banat.…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, la un tren Regiotrans, la compartimentul motor, in Gara Ronat din Timisoara. Calatorii unui tren care abia plecase din Timișoara s-au speriat duminica seara cand au observat ca iese fum din zona locomotivei. Mecanicii trenului au oprit garnitura in stația Ronat…

- Herbert Kickl, noul ministru de Interne al Austriei (FPOe, extrema dreapta), a anuntat joi infiintarea unei „unitati de aparare a frontierelor” pentru a face fata unui aflux de migranti similar celui din 2015, scrie Agerpres. „Nu se pune problema ca 2015 sa se repete. Prin urmare, am dat instructiuni…

- S-a intamplat joi, 18 ianuarie, in jurul orei 14:00. Barbatul ne-a spus ca ornamentele desprinse au cazut in spatele lui, altele au trecut prin copertina unei terase. O secunda mai devreme și ornamentele puteau sa-l raneasca grav și chiar sa-l omoare. Barbatul ne-a povestit ca a trimis o sesizare…

- Tranzactiile cu masini noi si rulate au atins un record istoric in 2017, cele noi depasind 100.000 de unitati, iar cele rulate un milion de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro. Masinile vandute in 2017 pe Autovit.ro au atins valoarea de 600 milioane euro, iar brand-ul cel mai tranzactionat…

- Vanzarile Dacia s-au ridicat in 2017 la 655.235 unitați, cu 12,2 % mai mult fața de nivelul atins in 2016, anunta compania. In Romania, Dacia s-a impus ca lider detasat, cu 43.262 vehicule comercializate. Compania sustine insa ca piata din tara noastra a suferit anul trecut un “record trist” prin impactul…

- Adrian Todor, deputat PSD de Arad, susține ca modul in care este gestionat CET Arad duce la pierderi tot mai mari. „CET Arad, precum toate societațile aflate in subordinea Primariei Arad, a ajuns in perioada Falca – PDL – PNL o adevarata gaura neagra, in care dispar an de an sume imense de…

- „Deși Aradul are excedent bugetar de 30-40 de milioane de euro, administrația PNL condusa de Gheorghe Falca apeleaza la imprumuturi de zeci de milioane de euro de la BERD, pentru a realiza o serie de investiții in cartierele Aradului. In același timp, deși avem sume consistente in bugetul local, aceeași…

- Vestile legate de bugetul judetului Arad pentru anul 2018 nu sunt dintre cele mai bune. Consiliul Judetean Arad a intocmit deja proiectul de buget pentru anul in curs, iar concluzia nu este una fericita: se estimeaza un deficit de peste 46 de milioane de lei. Potrivit propunerilor, valoarea totala…

- Organizatia de tineret a PNL Galati organizeaza conferinta "Let’s Start Up! Oportunitati si provocari", in data de 13 ianuarie 2018, la Parcul de Soft. Astfel, Tineretul National Liberal Galati invita toti tinerii galateni care doresc a avea propria afacere sa beneficieze gratuit de consultanta de la…

- Incepand de miercuri, a intrat in vigoare decizia Consiliului Local Municipal Arad de majorare a tarifelor la transportul public cu tramvaiele si autobuzele in oras. Preturile biletelor au crescut cu 50 la suta, dar au fost afectate si abonamentele lunare si biletele de pe traseele din judet, ceea…

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) anunta ca, de joi, 11 ianuarie, tramvaiul 47 va avea propria cale de rulare si se va creste numarul de vehicule alocate acestei linii, astfel, se va spori capacitatea de transport pe tronsonul Ghencea - Piata Unirii.

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- In luna decembrie, inmatricularile de autoturisme Dacia au crescut cu 8-, la 4.897 unitati, conferind marcii o cota de piata de 1,9-. Pe piata germana, in luna decembrie a avut loc o scadere de 1- a inregistrarilor de autoturisme, la 253.950 de unitati. Marca Volkswagen a consemnat in 2017 o scadere…