- 'Este o non-știre prezentarea lui Ludovic Orban ca premier al Romaniei", așa a comentat gazetarul Cristian Tudor Popescu, in direct la Digi24, momentul anunțarii numelui noului premier al Romaniei de catre președintele Klaus Iohannis. In opinia gazetarului, numele premierului nu are nicio relevanța,…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 anuntul facut de presedintele Klaus Iohannis care l-a nominalizat pe Ludovic Orban pentru postul de premier. Gazetarul a explicat ca sustinerea acestuia in Parlament este „extrem de problematica”, si a criticat Alianta USR-PLUS pentru ca se feresc…

- Klaus Iohannis l-a desemnat pe Ludovic Orban sa preia Guvernul, dupa demiterea echipei conduse de Viorica Dancila. Președintele i-a trasat și cateva ordine lui Orban, pe care va trebui sa le execute cat mai repede.”Organizarea alegerilor prezidențiale, elaborarea bugetului pe 2020, inchiderea…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, negociaza, in aceste zile, sustinerea in Parlament pentru un nou Guvern, minoritar PNL, și așteapta decizia președintelui Klaus Iohannis dupa caderea Guvernului Dancila prin moțiune de cenzura. L-am intrebat pe Ludovic Orban, pentru cititorii Libertatea, ce se va schimba…

- Ludovic Orban a declarat, luni, ca partidul sau va susține propunerea de Guvern a președintelui Klaus Iohannis, rezultata in urma negocierilor avute la Cotroceni. Liberalul a afirmat ca va avea discuții cu toate formațiunile politice care au susținut moțiunea pentru a susține propunerea de ...

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a avut luni dimineata o intalnire cu Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei. Liderul PNL a fost insotit la sediul BNR de purtatorul de cuvant al partidului, Ionel Danca.Discutiile vin in contextul negocierilor politice pentru formarea unui…

- Situația a fost rasturnata. Raportul de forțe s-a schimbat. Practic, moțiunea de cenzura avea in urma cu cateva zile toate șansele sa treaca. Ludovic Orban a anunțat triumfator ca va avea mai multe voturi decat ii este necesar. Dar sorții s-au schimbat. Radical. Dupa declarația hazardata, lansata,…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, spune ca principala batalie pe care liberalii o vor duce in perioada urmatoare este aceea pentru realegerea lui Iohannis in functia de presedinte al Romaniei. Orban considera ca aceasta ar fi ”singura garantie ca Romania isi poate reveni…