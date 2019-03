Președintele PSD, Liviu Dragnea, a realizat, sambata, la Ialomița, portretul viitorilor europarlamentari social-democrați, precizand ca aceștia trebuie sa fie, in primul rand, patrioți ”in fiecare celula a corpului” și sa știe cel puțin o limba straina. “El (Liviu Dragnea – n.r.) nu a inteles ce e UE, ca acolo te duci ca sa aperi interesele UE, nu ale Romaniei, ca sa vii cu proiecte care sa fie in sprijinul cetatenilor europeni in diverse domenii, sa ai initiative pentru cetatenii europeni. Daca sunt inclusi si romanii in ele e foarte bine. Nu te duci acolo doar sa faci lucruri in interesul national”,…