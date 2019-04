Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca probele au fost corect administrate in dosarul Belina, caz in care este judecat fostul vicepremier Sevil Shhaideh, actual consilier al premierului Viorica Dancila. Instanta a dispus inceperea judecatii. Decizia este...

- Rasvan Popescu, membru al Consiliului National al Audiovizualului, a explicat pentru MEDIAFAX ca, dupa intrarea în faliment a Realitatea Media decisa de Curtea de Apel Bucuresti, soarta Realitatea TV depinde de lichidatorul societatii.

- Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in ședința de soluționare a petițiilor in data de 27 martie, a decis in unanimitate amendarea lui Darius Valcov. Sancțiunea a fost aplicata dupa ce Valcov a numit o persoana „sandilau” și i-a publicat fișa medicala.Citește…

- Curtea de Apel București ar putea decide, vineri, daca menține amenda de 2.000 de lei data președintelui Romaniei, Klaus Iohannis de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, pentru folosirea termenului penali."Niște penali fac o incercare disperata sa atace și sa discrediteze DNA",…

- Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, a anunța prin intermediul unui comunicat de presa urmatoarele aspecte referitoare la transferul jucatorilor straini Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii a decis sa se autosesizeze cu privire la impunerea unor criterii…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis, joi, o scrisoare premierului Viorica Dancila in care anunta respingerea numirii Liei Olguta Vasilescu in functia de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. "Am decis sa resping propunerea de numire a doamnei Lia…

- „Respinge cererea de repunere pe rol ca nefondata. Respinge exceptia inadmisibilitatii cererii de suspendare, exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantului si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Administratia Prezidentiala ca nefondate. Ia act de renuntarea reclamantului…