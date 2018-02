Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe turc Mevlut Cavusoglu a avertizat ca exista o grava problema de incredere intre Washington si Ankara, ale caror relatii se afla intr-un moment foarte critic, riscand sa se deterioreze total, transmit dpa si AFP, scrie agerpres.ro.

- Simona Halep a luat o pauza de la 27 ianuarie, atunci cand a pierdut finala de la Australian Open cu Caroline Wozniacki. Teoretic, ea ar trebui sa evolueze la Qatar Total Open (12-17 februarie), insa prezenta ei pe teren e, deocamdata, sub semnul intrebarii.

- Simona Halep a inceput tratamentul de recuperare la Cluj-Napoca. Fostul numar 1 WTA nu va juca pentru echipa Romaniei in Fed Cup, contra Canadei, din cauza accidentarii suferite la turneul Australian Open. Simona Halep a intrat pe mana echipei de la Kinetic Sport Medicine Cluj, iar tratamentul pe care…

- Simona Halep, locul 2 WTA, nu este refacuta dupa accidentarile suferite la Australian Open si nu va evolua in intalnirea Romania -Canada din cadrul Cupei Federatiei. Prezenta Mihaelei Buzarnescu in echipa de FedCup a Romaniei este incerta. Simona Halep a anuntat ca nu va participa la partida de Fed…

- Simona Halep a inceput anul aproape perfect, aceasta ajungand in finala primului turneu de Grand Slam al sezonului, acolo unde a fost depasita de catre sportiva daneza Caroline Wozniacki. Problema cu care se confrunta numarul doi mondial este legata de lipsa unui sponsor. Pentru a evita diferite…

- Simona Halep (26 de ani, locul 2 WTA) a disputat luna trecuta finala probei de simplu feminin la Australian Open. Romanca a fost invinsa de Caroline Wozniacki, care a și detronat-o din poziția de lider mondial . Pentru parcursul de la primul turneu de Mare Șlem al anului, reprezentanta noastra a fost…

- Simona Halep (2 WTA) are un nou suporter de lux in randul marilor jucatori de tenis. Dupa ce a laudat-o pe Halep in timpul turneului de la Australian Open, Boris Becker a incurajat-o pe constanteanca dupa esecul suferit in a treia finala de Mare Slem a carierei (6-7, 6-3, 4-6 cu Wozniacki). …

- Simona Halep a postat pe Instagram un mesaj emoționant dupa finala de la Melbourne. Intoarsa in țara, jucatoarea i-a mulțumit lui Darren Cahill și a precizat ca spera ca data viitoare sa reușeasca sa aduca acasa trofeul pe care și-l dorește. Simona Halep a postat un mesaj emoționant pe Instagram luandu-și…

- Cotidianul britanic "The Guardian" s-a aratat revoltat din cauza ca Simona Halep a participat fara un sponsor principal la Australian Open. De asemenea, cotidianul a notat ca Halep a fost implicata în cele mai frumoase meciuri ale competitiei.

- Primaria Bistrita a inchis, luni, partia de schi in care a investit 25 de milioane de lei, dupa ce zapada s-a topit din cauza temperaturilor ridicate, punand in pericol siguranta schiorilor. Partia a fost inaugurata in urma cu 3 zile, transmite corespondentul MEDIAFAX. Vremea calda din ultimele…

- Simona Halep a revenit in Romania, luni dimineata, in jurul orei 11:00, dupa finala pierduta la Australian Open, in fata danezei Caroline Wozniacki. Extrem de grabita, fostul numar 1 mondial i-a anuntat pe jurnalisti ca va raspunde doar la trei intrebari. "Trebuie sa fac niste teste, sa…

- Australian Open a fost inca un turneu de Mare Șlem in care Simona Halep a ajuns in finala, dar nu s-a putut impune. A dat totul, a luptat formidabil, tragand de ea fizic și mental. Turul 1 7-6 (5), 6-1 cu Destanee Aiava (Aus)Primul meci pe tabloul principal de la Melbourne 2018 i-a adus Simonei și prima…

- Simona Halep a fost amendata la Australian Open. Vezi ce suma trebuie sa plateasca Simo. Simona Halep a primit o amenda din partea organizatorilor turneului de la Melbourne pentru coaching. Concret, Simona Halep va trebui sa achite 15.000 de dolari pentru ca antrenorul ei, Darren Cahill, i-a trasmis…

- Veștile proaste par sa nu se mai termine pentru Simona Halep! dupa ce a pierdut fotoliul de lider mondial și trofeul de la Australian Open, Simona primește inca o lovitura.Organizatorii turneului australian au anunțat ca au amendat-o cu 12.000 de euro pentru gestul facut de Darren Cahill in…

- Simona Halep a fost dusa la spital și e pe perfuzii. Tenismena a început sa se simta rau dupa finala de la Australian Open unde a fost înfrânta de adversara sa, Caroline Wozniacki. Conform primelor informații, Simona Halep ar fi avut probleme cu tensiunea și a ajuns…

- Simona Halep (26 de ani) a vorbit, dupa finala pierduta la Australian Open, despre momentele grele prin care a fost nevoita sa treaca în timpul partidei cu Caroline Wozniacki. Un moment-cheie, care, din pacate, i-a daunat Simonei s-a petrecut chiar la finalul setului al…

- FCSB se afla in cantonament in Spania, iar Nicolae Dica a programat un antrenament exact in timpul finalei Australian Open dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. Mihai Balașa (23 de ani) a resimțit probleme musculare și s-a antrenat separat de restul coechipierilor. La un moment dat, in timpul…

- Simona Halep a pierdut cu 6-7, 6-3, 4-6 finala Australian Open 2018, jucata impotriva danezei Caroline Wozniacki. Meciul a durat 2 ore si 53 de minute. Este a treia finala de Grand Slam pierduta de Halep, dupa cele doua de la Roland Garros. Infrangere dureroasa pentru Simona Halep in finala Australian…

- Simona Halep (1 WTA) a pierdut finala Australian Open contra lui Caroline Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6 , și nu și-a putut stapani lacrimile in timpul declarațiilor din timpul festivitații de premiere. "Nu este ușor sa vorbesc acum. Vreau sa o felicit pe Caroline și intreaga sa echipa. Sa-l felicit…

- Simona Halep a cedat in finala de la Australian Open, 6-7 (2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki, dupa un turneu incredibil. Chiar daca a pierdut și a treia finala de Grand Slam, jocul Simonei s-a imbunatațit considerabil, iar concluziile dupa parcursul de la Melbourne sunt pozitive. Mental formidabil…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Simona Halep (1 WTA) și Caroline Wozniacki (2 WTA) joaca in finala Australian Open. Darren Cahill, antrenorul Simonei, și Piotr Wozniacki, tatal Carolinei, traiesc meciul la cote inalte. Partida poate fi urmarita liveTEXT AICI. Caroline Wozniacki a inceput excelent partida, conducand cu 4-1 la un moment…

- Simona Halep a avansat in finala Australian Open 2018 dupa cateva meciuri istovitoare, in care sportiva a dat dovada de mult calm și o tarie pe care nu le-a mai afișat la fel de mult pana acum.

- Simona Halep a anunțat cu o zi inaintea meciului cu Caroline Wozniacki din marea finala de la Australian Open ca are o problema la talpa dreapta, dar crede ca nu vor fi probleme in meciul de astazi. “Sunt ok și ...

- Fosta gimnasta Nadia Comaneci, care locuieste in SUA, va urmari finala Australian Open, dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki, ea precizand, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca liderul WTA trebuie sa stie ca este incurajata si iubita de toti romanii."Fiecare meci al Simonei la acest Grand…

- Caroline Wozniacki prefațeaza finala Australian Open 2018 cu Simona Halep . Cele doua jucatoare vor juca atat pentru locul 1 WTA cat si pentru primul turneu de Mare Slem din cariera! Sportiva daneza este nerabdatoare s-o intalneasca pe Halep. „Sunt nerabdatoare. Am fost mult mai emotionata inaintea…

- Mesaje de incurajare pentru Simona Halep, care va disputa sambata dimineața finala Australian Open 2018 . ”Fiecare meci al Simonei la acest Grand Slam a fost memorabil. Ma aștept la un meci greu, dar frumos. Sunt sigura ca Simona va da tot ce are mai bun in aceasta finala. Ma voi trezi la 2.00 dimineața…

- Simona Halep este prima jucatoare româna care a ajuns în finala turneului Australian Open si poate deveni a doua care câstiga un titlu de Mare Slem, dupa ce Virginia Ruzici, managerul sau, a cucerit titlul în 1978 la Roland Garros.

- Mihaela Radulescu a urmarit partida dintre Simona Halep si Angelique Kerber impreuna cu iubitul ei, Felix Baumgartner. Victoria romancei l-a facut pe austriac sa tipe de bucurie, traind succesul Simonei din tot sufletul.

- Liderul mondial al tenisului feminin, Simona Halep, joaca maine dimineata meciul carierei. Romanca se bate cu Angelique Kerber pentru un loc in finala Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Wim Fissette, antrenorul belgian care a transformat-o radical pe Angelique Kerber in 2018,…

- Sportiva ceha Karolina Pliskova a povesit cu umor cum a fost invinsa de Simona Halep, in sferturile de finala ale Australian Open. Halep nu trebuie sa imprime forta loviturilor ei, pentru ca o preia pe cea a mingilor adversarei, crede Pliskova. "Si in final tot eu alerg", a adaugat ea.

- Simona Halep (1 WTA) a jucat excelent pana acum la Melbourne, avand prestatii demne de locul 1 mondial. Iar in singura partida in care n-a stralucit, cea cu Lauren Davis (76 WTA), tot a reusit sa se califice.

- Simona Halep s-a calificat pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2 pe sportiva ceha Karolina Pliskova. Performanța romancei l-a uimit și Darren Cahil, antrenorul Simonei. Momentul a fost amintit și pe pagina de Twitter a Australian Open.

- Simona Halep, liderul WTA, a ajuns din nou in „sferturile” Australian Open, pentru a treia oara in cariera, insa, de aceasta data cu mari dureri, din cauza accidentarii la glezna stanga. Acest lucru a fost confirmat și de tatal jucatoarei, Stere Halep.

- Simona Halep a obtinut o noua victorie la Australian Open si s-a calificat in sferturile de finala, invingand-o cu 6-3, 6-2 in 79 de minute pe japoneza Naomi Osaka (20 de ani, 72 WTA), dupa un meci caracterizat de multi comentatori drept cel mai bun al Simonei din acest an. Dupa accidentarea la…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Melbourne, reușind astfel sa-și egaleze cea mai buna performanța la Australian Open. Deși accidentata la glezna și epuizata dupa o prima saptamana in care a stat ore bune pe teren, liderul mondial a invins-o lejer pe Naomi Osaka.In…

- Ce meci a fost intre Simona Halep și americanca Lauren Davis! Jucatoarea noastra a trecut in optimi, dupa 3 seturi incredibile, de aproape 4 ore, scor 4-6, 6-4, 15-13. Statistica intr-un astfel de meci poate spune foarte multe. Lauren Davis a avut nu mai puțin de 52 (!) lovituri caștigatoare in meciul…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in optimi de la Australian Open, dupa ce a trecut de americanca Lauren Davis, 24 de ani, 76 WTA, scor 4-6, 6-4, 15-13. (Detalii aici) Cele doua jucatoare au oferit un meci dramatic, cu schimburi extraordinare și cu multe mingi trimise la limita. Cel mai frumos…

- Simona Halep, principala favorita a turneului de la Australian Open, s-a calificat in turul 3 dupa victoria obținuta in fața lui Eugenie Bouchard, scor 6-2, 6-2, insa fanii australieni au gasit și de data asta un motiv de nemulțumire. Deplasarea Simonei Halep din timpul meciului cu Bouchard i-a facut…

- Simona Halep (27 de ani) s-a calificat în turul secund de la Australian Open, primul Grand Slam al anului, dupa ce a învins-o cu 7-6, 6-1 pe australianca Destanee Aiava. Întrebarea care-i preocupa acum pe foarte mulți oameni din lumea tenisului, și nu…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul al doilea la Australian Open, dupa ce a trecut de Destanee Aiava, scor 7-6, 6-1, dar accidentarea de la glezna stanga ridica multe semne de intrebare. Nu este prima oara cand romanca trece printr-o astfel de intamplare, problemele la aceasta parte a…

- Au avut loc tragerile la sorți a tablourilor turneului australian. Simona Halep, favorita numarul 1 la Australian Open, o va intalni in primul tur pe australianca de 17 ani Destinee Aiava, locul 193 WTA.In turul doi, romanca ar putea juca impotriva lui Eugenie Bouchard, urmand ca in cel de-al…

- Simona Halep vs Katerina Sinakova Simona Halep & Irina Begu vs K. Sinakova & Barbora Krejcikova Siniakova este vazuta, de lumea cunoscatoare a tenisului, drept urmasa Karolinei Pliskova; tanara adversara (22 de ani) a Simonei a inceput sa se remarce din 2013 (a jucat finala junioarelor de la…

- SIMONA HALEP-ARINA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAM DIGISPORT. Numarul 1 mondial joaca contra Arinei Sabalenka în sferturile de finala de la Shenzen. SIMONA HALEP-ARINA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAM DIGISPORT SIMONA HALEP-ARINA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAM DIGISPORT. Halep…