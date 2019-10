Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a dezvaluit, joi seara, la Digi24, cu cine a votat la alegerile europarlamentare din 26 mai. Gazetarul se declara acum dezmagit de modul in care acest partid a performat, deși recunoaște ca se aștepta ca acești politicieni sa-i inșele așteptarile, potrivit digi24.„Eu…

- "Opaaaa. Bravo mai nenorociților. Deci faceti schema iar? Și iar NU o sa va iasa porcilor. Va e frica hai? Ca pe sondaje sunteți praf nu e așa? Și faceți mizerii sa scoateți oamenii din cursa pe nimic da? Cu cateva zile inainte da? Ca pe codruta. Ca pe Orban la primarie acum ceva timp. Și tot nu…

- Liderul USR, Dan Barna, le-a explicat membrilor USR, pe un grup intern, de ce nu ar fi bine sa accepte oferta PNL de a intra la guvernare, cu toate ca liberalii le-ar da „orice”, iar acest lucru ar insemna „raiul pe pamant” pentru echipa lui Ludovic Orban, potrivit unor inregistrari publicate de Rise…

- Cristian Tudor Popescu l-a criticat și pe Ludovic Orban, dupa ce liderul PNL a facut prima declarație in urma anunțului facut de Klaus Iohannis. Orban a evitat sa menționeze masurile concrete pe care noul Guvern le va lua in perioada urmatoare. "Ce a enunțat Ludovic Orban e o dezvoltare a…

- 'Este o non-știre prezentarea lui Ludovic Orban ca premier al Romaniei", așa a comentat gazetarul Cristian Tudor Popescu, in direct la Digi24, momentul anunțarii numelui noului premier al Romaniei de catre președintele Klaus Iohannis. In opinia gazetarului, numele premierului nu are nicio relevanța,…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 anuntul facut de presedintele Klaus Iohannis care l-a nominalizat pe Ludovic Orban pentru postul de premier. Gazetarul a explicat ca sustinerea acestuia in Parlament este „extrem de problematica”, si a criticat Alianta USR-PLUS pentru ca se feresc…

- Presedintele Klaus Iohannis continua, luni si marti, consultarile pe marginea desemnarii unui nou premier. Potrivit unor surse politice, presedintele Klaus Iohannis se va intalni luni cu presedintele Pro Romania, Victor Ponta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele PMP, Eugen Tomac,…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, ii acuza pe presedintii Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, si Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, ca "au aruncat tara in haos". El a declarat, pentru AGERPRES, ca unul dintre ei isi doreste sa fie premier, iar celalalt…