- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost amendat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) dupa ce, intr-o emisiune difuzata de Digi 24, a comparat-o pe Viorica Dancila, noul prim ministru al Romaniei, cu o specie de maimuta. CTP sustine insa ca nu a fost o comparatie, ci o observatie…

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in sedinta de solutionare a petitiilor in data de 31.01.2018, a adoptat urmatoarea hotarare: Asocierea creata de catre domnul Cristian Tudor Popescu, la emisiunea Jurnalul de seara din data de 16.01.2018, pe postul de…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…

- In urma sesizarii, CNCD a decis ca Cristian Tudor Popescu sa fie audiat marti. In emisiunea "Jurnalul de seara" a postului Digi 24 din 16 ianuarie, Cristian Tudor Popescu a asemanat coafura premierului desemnat, Viorica Dancila, cu o specie de maimuta - pavianul cu mantie. In schimb, jurnalistul…

- Ce viteza impresionanta are Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, a apreciat ironic jurnalistul Cristian Tudor Popescu, comentand faptul ca instituția citata s-a autosesizat in legatura cu unele declarații facute marți la Digi24 despre premierul desemnat, Viorica Dancila.

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat la RFI, ca presedintele Klaus Iohannis ar fi dat satisfactie PSD-ului daca ar fi respins-o pe Viorica Dancila ca premier, adaugand ca singura solutie este ca Executivul sa fie respins in Parlament. 0 0 0 0 0 0

- Klaus Iohannis a starnit o furtuna feisbuchista acceptand propunerea PSD, Viorica Dancila, pentru functia de premier. Comentariile luptatorilor de gherila din spatele laptop-ului cu hidra PSD-ista au pendulat de la „blat ordinar“ pana la „lenes egoist“.

- Codrin Ștefanescu și-a laudat colegele de partid: "Sunt 100 de ori mai barbați decat barbații". „S-a dovedit, avem colege de 100 de ori mai barbați decat barbații. Am avut barbați in anumite situații complicate, care nu merita sa poarte nici macar fusta. Va dau exemple: Nu doar Viorica Dancila, Olguța…

- Capacitatea premierului desemnat Viorica Dancila de a vorbi intr-o limba de circulatie internationala a fost pusa la indoiala de catre adversarii politici dupa ce europarlamentarul PSD a aparut intr-un scurt interviu raspunzand in romana la intrebarile adresate in engleza. In acest context, procurorul…

- Cristian Tudor Popescu lanseaza un nou atac la adresa premierului desemnat al Romaniei, Viorica Dancila. Dupa ce marți seara, la Digi 24, a asemanat-o cu o maimuța, acum CTP spune ca Dancila e o ”vida”, pentru ca e din Videle. Jurnalistul il critica și pe președintele Klaus Iohannis pentru ca a desemnat…

- Europarlamentarul Monica Macovei ii transmite o serie de intrebari președintelui Klaus Iohannis, dupa ce acesta a acceptat inca un premier al PSD. Macovei il intreaba pe Klaus Iohannis daca a luat in calcul faptul ca Viorica Dancila va acorda sprijin PSD pentru a trece Legile justiției. Citește…

- Presedintele Klaus Iohannis a uitat ca in octombrie ii ameninta pe PSD-sti ca e posibil sa nu le mai desemneze un al treilea premier daca-l dau jos pe Mihai Tudose si a decis sa o desemneze pe Viorica Dancila in functia de sef al Guvernului, pentru a mai da „o sansa PSD-ului“.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 - Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui Klaus…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a spus despre Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier si desemnata de catre Klaus Iohannis ca este „o doamna decenta, agreabila si foarte competenta”.

- Viorica Dancila este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis in Politic / Viorica Dancila este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis, dupa ce acesta a anuntat miercuri, la finalul consultarilor cu partidele politice, ca accepta propunerea PSD-ALDE pentru functia de sef al Executivului.…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut miercuri, la Palatul Cotroceni, o intrevedere cu propunerea social-democratilor pentru functia de premier, Viorica Dancila, au confirmat pentru AGERPRES surse oficiale. Anterior, seful statului a avut consultari cu partidele si formatiunile parlamentare…

- Viorica Dancila ar putea lua lectii de engleza de la Ion Iliescu. Spre sfarsitul mandatului de presedinte, fostul presedinte a acordat un interviu postului american CNN in care anunta ce a facut Romania in domeniul luptei anticoruptie.

- Dupa consultarile pe care le va avea cu toate partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire de grad zero, la Cotroceni. Seful statului va avea o discutie si cu premierul propus de PSD, Viorica Dancila. Surse au declarat pentru Antena 3 ca intalnirea dintre Iohannis si Viorica…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Întâlnirea dintre cei doi are loc înainte de consultarile de la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri,…

- Viorica Dancila e de noua ani în Parlamentul European. Din 2009, aceasta a avut un singur raport pentru care a fost raportor principal. Europarlamentara a ajuns în atenția presei dupa un interviu publicat pe data de 14 iulie de revista Parlamentului European. Publicația…

- Derapaj extrem de grav, marți seara, la Digi 24, in prime-time! Analistul Cristian Tudor Popescu a comparat-o pe Viorica Dancila, premierul propus de PSD, cu o maimuța. Toate acestea, fara ca realizatorul, jurnalistul Cosmin Prelipceanu, totodata, redactor-șef al postului de știri, sa intervina in…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara în istoria PSD când un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile în Comitetul Executiv National al partidului, iar

- Presedintele PMP Traian Basescu sustine ca presedintele Klaus Iohannis are toata indreptatirea si chiar obligatia politica sa incerce si o nominalizare de prim-ministru din opozitie, dupa ce alianta PSD-ALDE s-a dovedit inapta pentru guvernare.

- Fostul președinte Traian Basescu a reacționat la propunerea de premier anunțata de PSD. Liderul PMP susține ca social democrații au cautat o persoana aservita lui Liviu Dragnea și il indeamna pe președintele Iohannis sa acționeze și sa se implice in jocul politic. Fostul președinte Traian Basescu a…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste.

- Vin si primele reactii dinspre Bruxelles dupa ce PSD a propus-o pe Viorica Dancila pentru a ocupa functia de premier. Europarlamentarul Victor Bostinaru sustine ca are incredere in Viorica Dancila ca va reusi sa-i uneasca pe social-democrati atat la nivel politic, cat si guvernamental. "Sunt…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a salutat nominalizarea eurodeputatei Viorica Dancila pentru funcția de premier PSD, spunand ca este un om apropiat de partid. „Ma bucura foarte mult. PSD...

- Eurodeputata PSD, Viorica Dancila, a sustinut, sambata, ca se delimiteaza de afirmatiile premierului Mihai Tudose despre autonomia Tinutul Secuiesc, precizand ca declaratiile legate de spanzurare sau pedeapsa cu moartea pot avea consecinte in plan european.

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila, vicepresedinte al Comisiei pentru Agricultura din Parlamentul European, a afirmat, vineri, la Pitesti, ca de la 1 ianuarie toti cei implicati in agricultura trebuie sa participe la consultari in vederea pregatirii Romaniei pentru viitoarea Politica Agricola…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, vineri, criticile lui Klaus Iohannis, care a solicitat coalitiei de guvernare sa renunte la ”topaiala fiscal-bugetara”, din care nu castiga nimeni.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, vineri, declarațiile recente ale lui Klaus Iohannis, care a solicitat coaliției de guvernare sa renunțe la politica fiscala promovata, pe care a numit-o o ”țopaiala fiscala”, din care nu castiga nimeni.„Imi asum faptul ca n-am reușit sa fiu la televizor,…