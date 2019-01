Stiri pe aceeasi tema

- O bresa de securitate descoperita recent pe FaceTime, aplicatia de apeluri video dezvoltata de Apple, permite utilizatorului sa il auda - si chiar sa il vada - pe interlocutorul sau de pe un iPhone chiar inainte ca acesta sa raspunda, generand ingrijorari legate de confidentialitatea datelor personale,…

- Ajunse suficient de ieftine pentru folosire la scara larga si cu avantaje de necontestat in privinta calitatii imaginii, ecranele OLED vor echipa in curand si telefoanele din gama „accesibila” iPhone XR. Potrivit informatiilor aparute in publicatia Wall Street Journal, incepand cu anul 2020 Apple va…

- Dupa decenii de crestere galopanta, economia Chinei da semne de incetinire, iar aceasta este o veste proasta pentru intreaga lume.China a avut in 2018 cea mai slaba crestere economica din 1990 si lucrurile ar putea sa se inrautateasca anul acesta, spun economistii citati de CNN.…

- Departementul pentru Situații de Urența anunța ca persoanele care folosesc telefoane mobile iPhone vor putea primi și ele mesajele de avertizare RO-ALERT, atunci cand vor fi emise in cazul unor situatii de urgenta majore. Pentru a receptiona mesajele RO-ALERT, utilizatorii trebuie sa-și actualizeze…

- Notch-ul, decupajul din partea de sus a ecranelor, a ajuns sa fie un element de design definitoriu pentru cele mai recente iPhone-uri, insa acesta pare sa fi deranjat anumiti utilizatori mai mult decat se astepta Apple. Compania este chemata in instanta intr-un nou proces depus in California, fanii…

- Incepand cu luna decembrie 2018 clientii Orange Romania, posesori de iPhone, iPad sau MacBook au noi motive de bucurie. Noul serviciu permite utilizatorilor Apple sa cumpere jocuri si aplicatii din App Store folosind factura Orange. Astfel, abonatii Orange se vor bucura de o modalitate rapida, simpla…

- Apple investigheaza un incident cat se poate de neobisnuit, semnalat de posesorul unui telefon iPhone X care a luat foc imediat dupa aplicarea actualizarii la versiunea iOS 12.1. Momentan, nu este clar daca exista o corelare intre aplicarea noii versiuni de firmware si incendierea spontana a telefonului…