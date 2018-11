Stiri pe aceeasi tema

- Doar 3% din populatia Romaniei a folosit in 2016 televizoarele inteligente pentru servicii de streaming TV sau pentru a vizualiza alt continut video, cel mai mic procent din Uniunea Europeana, arata Eurostat. Accesarea continutului video disponibil onlinbe printr-i aplicatie instalata pe televizoarele…

- Romania a consemnat in octombrie a doua cea mai mare rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana (UE), cu un nivel de 4,2%, in scadere de la 4,7% in septembrie, conform datelor prezentate vineri de Eurostat - Biroul european de statistica.

- Cea mai mica scadere a numarului de persoane cu risc de saracie ca rezultat al transferurilor sociale (cum ar fi ajutorul de somaj primit de la stat sau ajutorul pentru locuinta) s-a inregistrat anul trecut in Grecia (16%) si Romania (17%), arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica…

- Pe drumurile din Uniunea Europena circula circa 258 de milioane de autoturisme, iar media europeana este de 510 autoturisme deținute la mia de locuitori, arata cele mai recente cifre agregate de Eurostat, organismul oficial european pentru date statistice. Romania se afla pe ultimul loc la acest capitol,…

- Prețurile locuințelor din Romania au crescut cu 4,7%, in trimestru al doilea al acestui an, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, arata datele Eurostat - Biroul european de statistica.O creștere similara s-a inregistrat in Germania, astfel ca acestea doua au ocupat impreuna locul…

- Romania a inregistrat in iulie cea mai mare scadere a volumului lucrarilor de construcții din Uniunea Europeana (UE), atat fața de aceeași perioada a anului trecut, de -17,4%, cat și fața de luna precedenta, de -9,1%, arata datele publicate miercuri de Eurostat, Biroul european de Statistica.In…

- Uniunea Europeana a atins, in 2017, cel mai mare excedent comercial in domeniul produselor medicinale și farmaceutice, aproape 80 de miliarde de euro, arata un raport publicat marți de Eurostat - Biroul de Statistica al Uniunii Europene, conform mediafax. Exporturile și importurile de produse…

- In 2016, rezidentii din Uniunea Europeana au cheltuit aproximativ 428 de miliarde de euro pe vacante. Pentru fiecare concediu, europenii au cheltuit, in medie, 336 de euro, potrivit Eurostat . Romanii sunt pe penultimul loc in UE la cheltuielile...