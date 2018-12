Ct muncim de fapt? Cele 3 faze ale vieții profesionale, din perspectivă europeană Mama lucra 6 zile din 7, timp in care incerca sa armonizeze cerințele șefului ei cu cele ale vieții de familie- sa apuce sa faca mancare, sa țina casa curata, sa aiba grija de ambii copii pe care ii avea șamd. Azi, jobul iți ocupa mai puțin timp. Durata medie a vieții profesionale in Uniunea Europeana se situeaza in jurul valorii de 36 de ani. Cele mai lungi perioade se intalnesc in țarile nordice, unde durata medie a vieții profesionale se afla in jurul valorii de 40 ani (Suedia, 41,7 ani, Danemarca 39,6 ani și Olanda, 40,1 ani). Romania se afla in grupul țarilor cu cele mai scazute durate ale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

