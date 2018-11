Stiri pe aceeasi tema

- Marii operatori de Internet din Romania ar putea fi obligati sa blocheze accesul la anumite pagini web cu continut piratat, potrivit unei decizii date de Tribunalul Bucuresti. Hotararea nu este definitiva.

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat joi ca unii președinți de organizații județene cer „vehement” excluderea din partid a vicepreședintelui Adrian Țuțuianu pentru „declarații nelalocul lor”.Citește și: Detaliul BOMBA din ordonanța de clasare a lui Klaus Iohannis: Lazar l-a salvat…

- La cateva zile dupa ce Donald Trump a anunțat ca se va retrage din tratatul nuclear cu Rusia, Vladimir Putin a facut niște afimații amenințatoare. Romania se pare ca a ajuns pe lista neagra a liderului de la Kremlin. Sambata seara, pe 20 octombrie, Donald Trump a anunțat ca Statele Unite ale Americii…

- Simon Kilmurry, membru al Academiei Americane de Film a acordat un interviu HotNews in care a discutat despre producțiile de film documentar din Europa de Est și despre farmecul festivalului Astra Film. "Sunt pentru prima oara in Romania, iar Sibiul este superb. Am vazut la Astra filme pe care nu le-am…

- Șase cetațeni vietnamezi și un cetațean din Sri Lanka au fost prinși , la Nadlac, in timp ce incercau sa iasa din Romania ca-n filme, ascunși intr-o utilitara, dupa un perete fals construit artizanal.

- Polițiștii romani și germani au inceput marți dimineața percheziții comune la mai multe domicilii din județul Cluj și alte județe din Romania, la persoane banuite de evaziune fiscala din afaceri cu vanzari de mașini. Echipe comune de ancheta, cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Inspectoratului…

- "Prezenta la vot la inchiderea urnelor, la ora 21,00, din monitorizarea paralela USR: 5,86%. Cifra arata ca referendumul este o falsa tema pentru Romania. Vom continua si maine sa ne asiguram ca va fi un vot corect, de la ora 70,0-21,00 va vom tine la curent cu situatia votului din tara", a precizat…

- „Inca nu am decis data remanierii, vom stabili saptamana viitoare. (...) Colegii noștri iși vor spune punctul de vedere", a declarat Liviu Dragnea. Intrebat daca exista o lista neagra, a raspuns simplu: „Din cate știu eu, nu". „Se lucreaza la o evaluare", a spus, ulterior, Dragnea, duminica…