- Hoții de criptomonede au furat de pe platformele de schimb echivalentul a 927 de milioane de dolari in primele noua luni ale anului, cu 250% mai mult decat anul trecut, arata un raport al firmei de securitate cibernetica CipherTrace, scrie hotnews.ro.

- Brielle Mania Alba este o fetița de opt ani, din Cavite, Filipine, care se juca in apropierea casei, atunci cand patru barbați au intrat in locuința. Indivizii au spus ca sunt vanzatori, apoi i-au atacat...

- Intamplare haioasa in Italia. Doi turiști din Roma au fost amendați de polițisti pentru ca au furat 30 de kilograme de ... pietre de pe o plaja din Sardinia.Hotii intenționau sa le ia acasa in calitate de suvenire.

- O spargere a avut loc, la magazinul Profi din municipiul Sebeș, in noaptea de miercuri spre joi. Hoții au intrat prin efracție, ”forțand” ușa de acces și au plecat cu circa 1.500 de pachete de țigari. Reprezentanții firmei de paza a magazinului au anunțat, ieri dimineața, in jurul orei 4.00, ca la…

- Rica Raducanu s-a aflat zilele trecute la mare unde are o casa de vacanta, numai ca hotii i-au stricat concediul fostului portar, informeaza Romania TV. Citeste si Rica Raducanu sufera de boala grea: "S-ar putea sa mor in somn" "Sunt foarte suparat. Sa intre cineva peste tine in casa,…

- Doi indivizi au intrat peste o femeie in casa in timp ce aceasta dormea. Au amenintat-o, au legat-o fedeles de maini si de picioare, apoi s-au apucat sa scotoceasca prin sertare. Au gasit repede prada: bijuterii si o suma mare de bani. Jaful a avut loc in noaptea de joi spre vineri de la ora 4 si din…

- Un barbat de 46 de ani a fost gasit de fiul sau, mort pe un camp din localitatea Teliu, judetul Brasov, politistii stabilind ca a fost atacat de doi frati pe care i-a surprins la furat de lucerna, pe terenurile sale. Agresorii au fost prinsi miercuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.