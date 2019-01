Stiri pe aceeasi tema

- Era o dimineața ca oricare alta, pana cand o poveste ne-a dat lumea peste cap. E vorba de doi puști din Timișoara, unul de 6 și unul de 7 ani, care le-au cerut parinților cațiva bani, 6 lei, pentru a debloca un anumite funcționalitați dintr-un joc. Parinții i-au refuzat, iar nașul unui dintre copii,…

- Veniturile totale medii lunare ale populatiei pe o gospodarie au fost de 4.454 lei in al treilea trimestru din 2018, iar cheltuielile totale au fost in medie de 3.891 lei lunar/gospodarie, reprezentand 87,4% din nivelul veniturilor totale, arata datele Institutului National de Statistica (INS), date…

- Romanii aloca cei mai mulți bani pentru alimente și bauturi din Uniunea Europeana, iar acest lucru se vede poate cel mai bine in cifrele de afaceri spectaculoase inregistrate de retaileri. Afacerile companiilor din comerțul alimentar romanesc vor depași, in acest an, nivelul record de 100 miliarde de…

- Romanii sunt, la nivel european, primii care se indatoreaza pentru cumparaturile de Sarbatori, in conditiile in care deja ocupa locul 5 in Uniunea Europeana in categoria celor care nu pot face fata cheltuielilor neprevazute, cu un procentaj de aproximativ 52% din totalul populatiei, conform datelor…

- Pe principiul rau cu rau, dar mai rau fara rau, romanii spun ca sunt nemultumiti de banci si IFN-uri, dar in absenta lor ar ramane prada camatarilor. Despre plafonarea dobanzilor la credite, acestia sunt ceva mai evazivi: daca se face, sa se...

- Oradea este unul dintre orașele cu o rata uriașa de absorbție a fondurilor europene, cu peste 150 de milioane de euro in ultimii zece ani. Banii de la UE nu doar ca au schimbat centrul orașului și au atras turiști pe banda rulanta, ci sprijina și municipalitatea sa treaca peste catastrofe precum incendiul…

- Aproape o mie de tineri romani au cerut un credit cu dobanda zero, la nici o luna de la startul programului ,Investeste in tine". Cei mai multi au solicitat bani pentru studii sau pentru renovarea casei. Multi insa nu stiu ca ar putea obtine un imprumut pentru operatii si proceduri medicale.

- In cadrul Ministerului Mediului, se analizeaza o valoare, legat de Taxa Auto, care, pe de o parte sa descurajeze potențialii cumparatori de autovehicule vechi și poluante, in vederea inmatricularii unui numar cat mai mic de astfel de autovehicule. Iar pe de alta parte, sa respecte gradul de suportabilitate…